Peak Performance – Season-Kick-Off

Roman Lachner -

In den Alpen sorgt inzwischen der zweite dicke Dump innerhalb von zehn Tagen für die ersten soliden Powder Runs und vereinzelte Schneeflocken haben sich auch bereits nach München verirrt. Höchste Zeit also, dass wir in der Landeshauptstadt die Saison einläuten - beziehungsweise die Crew von Peak Performance. Zusammen feiert´s sich bekanntlich am besten... kommt also am Donnerstag, den 16.11.2017, ab 19:00 Uhr in den Concept Store von Keller Sports in der Auenstrasse 120 und verbringt bei Live-Musik, Movies, Snacks&Drinks einen entspannten Abend mit gleichgesinnten Powder Addicts. Als Special Guest wird die angesagte Band "Lions Head" die Store Bühne rocken. www.peakperformance.com

https://vimeo.com/237708994

Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert Peak Performance exklusiv und zum ersten Mal in Deutschland gemeinsam mit Allied Feathers & POW den Movie "White Noise".

