Jörg Angeli

Bevor die Prime Park Sessions für diesen Winter Geschichte sind, haben wir eine letzte Story für euch auf Lager. Wir haben ein paar interessante Kurzinterviews geführt und außerdem Clips mit Alex Hall, McRae Williams, Viktor Moosmann, Oystein Braten und einigen mehr gesammelt.

PRIME Report: Prime Park Sessions Interviews & Prime Video

Wir haben euch von den Prime Park Sessions auf dem Stubaier Gletscher mehrere Kurzinterviews mitgebracht. Dafür haben wir uns mit dem Prime Park Sessions Initiator Dani Schießl, dem Media Chef Nick Behn sowie dem Coach des US Freeski Teams Skogen Sprang unterhalten. Wir wollten von ihnen wissen, was dieses Jahr anders war, wo die großen Herausforderungen lagen und warum die internationale Freeski Elite jedes Jahr wieder ins Stubaital kommt. Check it out!

Prime News mit Daniel Schießl

Die Männer hinter den Prime Park Sessions: Nick Behn & Lukas Joas (Media Team), Dani Schießl & Tobi Reindl (Inititoren Prime Park Sessions) (v.l.n.r.)

Hi Dani. Was gibt es diese Saison Neues bei den Prime Park Sessions?

Dani Schießl: Hi Prime Skiing! Wir haben dieses Jahr einen dritten Kicker in der Prime Line! Unser Hintergedanke war, dass wir dann auch einen guten Kicker für die Frauen haben. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass der dritte Jump perfekt für alle Fahrer ist, wenn es mal wieder windig oder generell das Wetter schlecht ist.

Welche Vorteile bringt der dritte Kicker sonst noch?

Dani Schießl: Wir haben ein exklusives Shuttle der uns dabei hilft die Liftschlange am Schlepplift zu entlasten und das ist wiederum für alle Fahrer gut, oder?

Was war eure größte Herausforderung?

Dani Schießl: Die größte Herausforderung war wohl das Wetter, mit dem wir mal wieder kämpfen mussten. Wir hatten die letzten Tage dafür ziemliches Glück. Außerdem wechseln die Bedingungen am Gletscher sehr schnell. Das macht es für uns natürlich sehr schwierig im Voraus zu planen. Aber sobald der erste Schnee da war, lief alles gut!

Shout outs?

Dani Schießl: Mein Shout Out geht an den Stubaier Gletscher für die Gastfreundschaft und an alle Rider, die es hier jeden Tag gekillt haben!

Prime BTS mit Nick Behn

Prime Park Sessions Media Chef Nick Behn über seine tägliche Arbeit.

Hi Nick. Ezähl uns etwas über den Media Content, den ihr hier jeden Tag bei den Prime Park Sessions erstellt.

Nick Behn: Hi Guys. Sobald die ersten Fahrer anfangen die Jumps zu fahren, starten auch die Filmer und Fotografen mit ihren Shootings und so geht das dann den ganzen Tag. Nachdem der Tag am Berg beendet ist, trifft sich das ganze Media Team im Office, sortiert die Shots und ordnet sie den jeweiligen Fahrern zu. Mit diesem System kann sich jeder Athlet auf sein Riding und seine Tricks konzentrieren, während sie hier bei den Prime Park Sessions sind.

Der Österreicher Viktor Mossmann bei den Prime Park Sessions 2017 - Foto: Pally Learmond / Prime Park Sessions

PRIME Thoughts mit Skogen Sprang

Als letztes haben wir uns noch mit der Freeski Legende und Coach des US Freeski Nationalteams Skogen Sprang unterhalten.

Hi Skogen, vielen Dank für deine Zeit. Wie geht's dir und wie oft warst du schon hier?

Skogen: Kein Stress! Ich folge euch schon ein bisschen in den sozialen Netzwerken, auf Instagram und so (lacht).

Das ist unser drittes Jahr hier bei den Prime Park Sessions und wir lieben es! Es gibt natürlich viele Möglichkeiten die Prime Jumps zu fahren, aber auch die Pro Line ist super spaßig und die Rail Line macht ebenfalls richtig Laune! Man kann hier einfach gut Tricks lernen.

Was gefällt dir hier am besten, warum kommt ihr immer wieder?

Skogen: Es sind vor allem die vielen verschiedenen Möglichkeiten und die Gelegenheit zu dieser Jahreszeit bereits große Kicker fahren zu können. Zu Hause gibt es meist zur gleichen Zeit kein Schnee und daher auch keine großen Jumps bis der erste Contest des Jahres ansteht. Außerdem stimmen hier die Vibes!

PRIME Video



Auf der nächsten Seite findet ihr die Interviews im Original (englisch).

Prime Türsteher Christian Fischer: „I like to be on the mountain every day. To see how stoked the people are is awesome!“

PRIME Report: Prime Park Sessions Interviews & Prime Video

We talked to initiator Dani Schießl, media operator Nick Behn and U.S. Freeskiing slopestyle head coach Skogen Sprang. We wanted to know what is new and what are the biggest challenges? Why do pros like Bobby Brown come back every year? Check it out!

Prime News with Daniel Schießl

Nick Behn & Lukas Joas (Media Team), Dani Schießl & Tobi Reindl (Initiators of Prime Park Sessions) (f.l.t.r)

Hi Dani. What is new this season?

Dani Schießl: Hi Prime Skiing! Definitely the third jump on the Prime line! At

first we thought this could be a nice jump for the ladies but it also turned out

to be a jump for everyone to hit during windy or bad conditions.

What is another benefit of this extra jump?

Dani Schießl: We have an exclusive shuttle service which helps us to ease up

the lift lane at the bottom a bit and this is good for all riders, right?

Biggest Challenges?

Dani Schießl: It still might be the weather we have to struggle with. But

fortunately we got pretty lucky the past days.

Additionally the conditions on the glacier is always changing. This fact

makes it hard for us to plan things in advance. But once the snow falls it is

super exciting to see how fast everything comes together.

Shout outs?

Dani Schießl: My shout out goes to the Stubaier Glacier for having us and

thanks to all the riders for killing it here every day!

Prime BTS with Nick Behn

We talked to media operator Nick Behn about their daily work.

Hi Nick. Tell us something about the media content you guys produced during the Prime Park Sessions.

Nick Behn: Hi guys. As soon as the first riders start hitting the jumps the

filmers and photographers start shooting all day everyday.

Not only the riders but also the coaches dig this because as Nick says: "After

the action on the mountain the hole media team meets up at the office and

organizes the shots individually for every rider from each day. With this system everybody can fully concentrate on their riding and on their tricks while they are here at Prime Park Sessions.“

US Freeski Athlet Bobby Brown bei den Prime Park Sessions 2017 - Foto: Pally Learmond / Prime Park Sessions

PRIME Thoughts with Skogen Sprang

We talked to ski legend and coach of the US Slopestyle Team Skogen

Sprang.

Hi Skogen, thanks for your time. How are you and how many

times have you been here?

Skogen: No worries! I follow you guys a little bit on social media / instagram

and all that stuff you know (laughs).

This is our third year in a row at Prime Park Sessions and we love it!

There are a lot of options to hit obviously the huge jumps but also the Pro

Line is super fun and then the rail garden is actually super fun, too! Really

good stuff to learn tricks on.

Whats the best thing for you, why do you come back?

Skogen: There´s just this big variety of options and for this time a year it´s

really nice to get back on snow and hit some big jumps. Back home there´s

no snow so you usually don't hit big jumps until the first contest of the year.

Good Vibes all around!

PRIME Video



