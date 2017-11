Roman Lachner -

[vc_row][vc_column_text]Ring frei für Ausgabe Prime Skiing #14. Check mal aus, was wir wieder an interessanten Stories, INterviews und Tests für euch auf 132 Seiten zusammengepackt haben. Also nichts wir raus mit euch und ab zum nächsten Kiosk.

Banks Gilberti Interview

Gegen den Strom

Berge, Bikes, Beers, Banks – so oder ähnlich könnte man den Life-style des Soul-Riders aus Sun Valley, Idaho, in weni-gen Schlag-wor-ten zusammenfassen. Dass man mit solch einer Be-schrei-bung natürlich nur an der Oberfläche kratzt, dürfte klar sein. Banks Gilberti hat weit mehr auf dem Kasten – und das nicht nur auf dem Berg!

Snowmads

In Chiones Reich

Wer die griechische Göttin Chione reizt oder keine Opfer bringt, spürt ihren Zorn in Form von Schneemassen, die sie über das Inselvolk schüttet. Es stellt sich die Frage, was die „Snow-mads“-Jungs angestellt haben, dass sie letzten Winter auf ihrem Griechenland-Trip derart üppig -„bestraft“ wurden. Vielleicht verraten -Kapitän Fabian Lentsch und seine Be-sat-zungsmitglieder Jochen Mesle, Aymar Navarro, Raphael Webhofer, Roman Rohr-moser, Jules Zenzmaier, Tim Thomas und Markus Ascher ja ihr Geheimnis.

Bambus Powder

Earn your turns in Patagonia

Mit Patagonien verbinden wir üblicherweise flauschige Guanakos, gewaltige Gletscher und üppige Asados. Wie zum Geier kommt bitte widerspenstiger Bambus in die Anden und verbaut einem den Weg zum Gipfelglück? Der Frage, wie man sich gegen dieses sperrige Kraut durchsetzt, hat sich Lea Hartl schon öfter stellen müssen, denn die Wahl-Innsbruckerin hat ihren Sommer nicht zum ersten Mal auf der südlichen Hemisphäre verbracht, um im Grenzland zwischen Chile und Argentinien auf Powder-Suche zu gehen. Ironischerweise sorgte der schneereiche Winter in den Anden für zusätzliche Probleme bei der Durchquerung des Dickichts.

Sage Cattabriga-Alosa

All about life balance

Projekt Pommes

The Crew Story

Bei genauerer Betrachtung erinnert die Entstehung von „Projekt Pommes“ (PP) an einen schlechten Witz: Trafen sich ein Deutscher, ein Österreicher und ein Schweizer an der Universität Innsbruck zum „Studieren“... Dass da etwas faul sein muss, leuchtet doch jedem ein. Was aber hinter dem Projekt steckt und wie sich die drei MItglieder gefunden haben, wollen wir euch in diesem Artikel zeigen.

Skitest

Backcountry Twintips

Nach den reinrassigen Park-Latten in der letzten Ausgabe packen wir den Twintips ein paar Pfunde auf die Hüften, so dass sie auch im Gelände ihre Freestyle-Eigenschaften abrufen können. Wir haben euch die besten zehn Modelle der kommenden Saison zusammengesucht und getestet.

