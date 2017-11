Red Bull Rampage 2017 – 5 Key Facts und die besten POV Runs

Felix Heine -

Die zwölfte Ausgabe der Red Bull Rampage ist Geschichte. Was nehmen wir vom spektakulärsten Freeride Event des Jahres mit? Hier findest du fünf Dinge, die auf jeden Fall herausstechen und die besten POV Runs der Rampage 2017.

Wie jedes Jahr wurden den 20 eingeladenen Fahrern lediglich Start, Ziel und seitliche Grenzen vorgegeben. Ansonsten stand es ihnen frei sich auf dem riesigen Gelände, in der Nähe von Virgin (Utah), auszutoben. Nach 10 Tagen des Umgrabens, Bewässerns und Shapens der ganz individuellen Linie, folgte ein dreitägiges Training nachdem das Ergebnis endlich präsentiert werden konnte. Letztendlich entstand eines der spektakulärsten Events in der Geschichte des Freeridens. Weshalb wir die Red Bull Rampage 2017 noch einmal Revue passieren lassen wollen und euch hier fünf Dinge präsentieren, die wir vom Event mitnehmen:

1.Utah bietet die optimale Freeride Location

Das Terrain in der Wüste von Utah sticht durch seine Einzigartigkeit heraus und liefert durch seine natürliche Topographie die optimale Location für das Freeride-Event. Zum bereits zwölften Mal findet hier die Red Bull Rampage statt. Der Austragungsort varriert üblicherweise lediglich alle paar Jahre in der Auswahl des Canyons. Allerdings ist für dieses Jahr alles gleich geblieben und im Vergleich zu 2016 kam nur ein weiterer Berggrat hinzu. Demzufolge konnte ein Großteil der Fahrer die Linien des Vorjahres optimieren und durch weitere Features ergänzen.

Ethan Nell legt sein YT vor der unverwechselbaren Landschaft Utah´s quer | © Red Bull Media House

Schließlich stand der untere Teil der Linie von Kyle Strait, Cam Zink und Pierre Edouard Ferry schon zu Beginn des Events fest und die drei konnten sich voll und ganz auf den Start konzentrieren. Da diese drei Fahrer definitiv zur Freeride Elite gehören, steckten sie sich gemeinsam mit ihrem "Dig-Team" das Ziel die steilste und härteste Line in der Geschichte der Rampage zu errichten. Andere Fahrer hingegen setzten, statt auf nahezu freien Fall, eher auf eine sprunglastigere Strecke und ergänzten sie durch waaghalsige Gaps und massive Drops. Neben jeder Menge Airtime ist jedoch auch der Flow ein großes Kriterium für die Judges, weshalb sich auch Einige daran machten mögliche "Flowkiller" zu beseitigen. Letzten Endes zeigten die Fahrer beeindruckende Runs und jeder Fahrer konnte mindestens einen vollen Lauf runterbringen.

Hier ist einer der schmalen Berggrate in Tyler McCauls Lauf gut zu erkennen | © Red Bull Media House

2. Die drei Hattrick-Anwärter

Für die zweifachen Rampage Gewinner Brandon Semenuk, Kyle Strait und Kurt Sorge stand der Hattrick auf jeden Fall an oberster Stelle. Gleich zu Beginn des Finaltages konnte sich Cam Zink mit einem wahnsinns Lauf an die Spitze der Titelanwärter setzten. Sein Lauf startete mit der steilsten Linie der Rampage Geschichte und wurde anschließend durch mehrere Backflips, unter anderem von einem Monsterdrop vervollständigt. Zunächst konnte sich kein Fahrer gegen Cam´s Lauf durchsetzten. Auch Kyle Strait hatte keine Chance die Score von 90,33 zu übertreffen.

Kyle Strait konnte den Hattrick nicht für sich entscheiden, nächstes Jahr wieder | © Red Bull Media House

Doch dann kam Kurt Sorge. Der Kanadier hatte mit Abstand den flüssigsten Lauf und das mit extrem hohen Speed und Präzision. Nach einem Backflip Tuck-No-Hander und einem Double Drop auf dem schmalen oberen Grat, folgten ein massiver Backflip Drop, ein Tuck-No-Hander und letztlich ein Cork Flip. Damit setzte sich Sorge mit einer Score von 92,66 vor die Konkurrenz und konnte es sich im Hotseat gemütlich machen. Zum Schluss des zweiten Laufes war Kurt nach wie vor in der Siegerposition und stand zusammen mit Cam Zink als letztes am Start.

Kurt Sorge´s monströser Backflip Drop | © Red Bull Media House

Doch Cam Zink wäre nicht Cam Zink, wenn er nicht von jeder Menge Ehrgeiz angetrieben werden würde. Der Familienvater begann seinen zweiten Lauf mit den selben Tricks wie zuvor und versuchte am Zielsprung mit einem Frontflip noch einen drauf zusetzen. Leider lösten sich seine Titelhoffnungen allerdings durch eine unsichere Landung, die zum Sturz führte, in Luft auf. Und so heißt der erste dreifache Rampage Gewinner: Kurt Sorge.

Cam Zink auf der steilsten Line in der Geschichte der Red Bull Rampage | © Red Bull Media House

3. Wahnsinnige Runs, spektakuläre Tricks und gewaltige Drops

Die Red Bull Rampage 2017 war von einem Highlight nach dem anderen geprägt und man kam aus dem Staunen kaum noch heraus. Jeder Fahrer konnte mindestens einen Lauf vollenden, was dazu führte, dass die Punktestände extrem nah beieinander lagen. Letzten Endes lagen lediglich drei Punkte zwischen den Plätzen drei und neun, was auf ein enorm Hohes Niveau zurückzuführen ist. Besondere Highlights in Sachen Tricks waren der Double Backflip von Antoine Bizet, die extrem stylischen opposite 360s von Thomas Genon und der mächtige Caveman Drop von Tom van Steenbergen. Ebenso die nahezu senkrechte Line von Cam, Kyle und Pierre erregte jede Menge Aufsehen. Weshalb sie auch Andreau Lacondeguy, Vinny T und Bas van Steenbergen auf ihre eigene Weise in ihre Runs eingebauten.

Andreu Lacondeguy beim Flatspin Indian Air Seatgrab, im zweiten Lauf ging das leider schief | © Red Bull Media House

4. Freerider, Slopestyler und Racer in einem Event

Wie in den vergangenen Jahren waren auch dieses Jahr wieder Athleten aus unterschiedlichen Disziplinen dabei. Darren Berrecloth und Kyle Strait sind reine Freerider, während Brett Rheeder und Thomas Genon den Slopestylesport ihr Fachgebiet nennen. An sich geht es darum die drei Gravity Sportarten möglichst zu vereinen und letztendlich einen Run zu präsentieren, der neben Style und Flow auch diese Disziplinen verbindet. Aber selbstverständlich versucht jeder seinen Fachbereich bestmöglich auszuschöpfen.

Vinny T verbindet Speed und Style | © Red Bull Media House

Während Slopesytlefahrer eher so viele Sprünge und Tricks wie möglich in ihre Runs einbauen und Racer versuchen so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen, sind Freerider vielmehr darauf aus die steilsten und waghalsigsten Lines, Drops und Sprünge zu bewältigen. Schließlich offenbart sich ein Event, das von Tricks nur so strotzt, die abartigsten Gefälle in Angriff nimmt und höchste Geschwindigkeiten hervorbringt. Die Verbindung dieser Elemente ist es, die die Red Bull Rampage so besonders und einzigartig machen!

Brett Rheeder legt die Kiste quer, am Ende Platz fünf für ihn | © Red Bull Media House

5. Der Local liefert ab

Der Newcomer Ethan Nell war dieses Jahr das erste Mal bei Red Bull Rampage dabei, ist nur einen Katzensprung vom Eventgelände entfernt aufgewachsen und darf die Rampage Location seinen Homespot nennen. Darüberhinaus war der 20-jährige Amerikaner vor der Rampage 2017 dem Großteil aller Beteiligten gänzlich unbekannt und gehörte sicherlich nicht zu den Favouriten. Allerdings konnte man seine Vertrautheit mit dem Terrain schon im ersten Lauf deutlich sehen. Nachdem er einen soliden ersten Lauf präsentierte, setzte er im zweiten noch einmal ordentlich einen oben drauf.

Seinen Namen sollte man sich auf jeden Fall bis zur nächsten Rampage merken | © Red Bull Media House

Auf dem schmalen oberen Berggrat zeigte er einen 360° und einen sauberen Backflip. Anschließend offerierte er über den größten Drop seiner Linie einen extrem ausgeführten Suicide No-Hander und rundete seine Lauf mit einem Flatspin 360° ab. Die Zuschauer waren begeistert! Und neben ihnen waren es auch die Judges. Sie bewerteten seinen Lauf mit 90.00 Punkten, woraufhin Ethan Nell vollkommen aus dem Häuschen war und seine ganze Crew und Familie in den Zielbereich stürmte. Letztendlich sprang ein verdienter dritter Platz für ihn raus, den er sicher selbst nicht erwartet hat.

Ethan Nell hat definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen und man darf gespannt sein was er nächstes Jahr so auspacken wird.

Cam Zink, Kurt Sorge und besonders Ethan Nell feiern ihr Podiumfinish | © Red Bull Media House

Die 5 spektakulärsten POV Runs der Rampage 2017

Es ist Zeit euch ein paar Eindrücke aus der Sicht der Fahrer zu präsentieren. Leider ist es für Kameras von außen sehr schwer das abartige Gefälle und die enorme Geschwindigkeit zu übermitteln. Eine POV-Aufnahme zeigt das allerdings sehr gut. Springe deshalb an Bord der einzelnen Fahrer und erlebe die Action hautnah selbst:

Carson Storch

Trotz der Wahl einer steileren Linie im Vergleich zum Vorjahr konnte das junge Talent aus Oregon sein Vorjahres Podium leider nicht wiederholen. Sein riesiger 360° Drop Versuch ging im zweiten Lauf leider schief und er stürzte dabei hart:

Kyle Strait

Kyle Strait ist der einzige Fahrer, der an allen zwölf Rampage Events teilgenommen hat und weiß als zweifacher Gewinner genau was nötig ist um hier zu gewinnen. Mit 14 Jahren nahm er das erste Mal an der Red Bull Rampage teil und ist bis heute der jüngste Rampage Teilnehmer aller Zeiten. Und er hat es immer noch drauf:

Andreu Lacondeguy

Andreu ist der Inbegriff von Speed und Style. Und genau das hat er wieder einmal gezeigt. Der krönende Abschluss seines Laufes war der Flatspin Indian Air Seatgrab. Hier zu sehen:

Antoine Bizet (People´s Choice Award Sieger)

Einige hätten ihm den Sieg zugesprochen, weshalb er auch eindeutig zum People´s Choice Award Sieger ausgewählt wurde. Jedoch sahen das die Judges ein "wenig" anders und bewerteten ihn nur mit Platz zwölf.

Vincent Tupin aka "Vinny T"

Vinny T hat das erste Mal an der Rampage teilnehmen dürfen und deutlich beweisen, dass diese Art von Freeriden genau seine Sache ist. Der Franzose konnte mit zwei eindrucksvollen Läufen überzeugen und wurde mit dem 14. Platz belohnt.

Falls du die Red Bull Rampage 2017 verpasst hast, kannst du dir hier den Replay ansehen.

