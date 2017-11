ROSE E-MTB – ELEC TEC Testival

Felix Heine -

Du wolltest schon immer einmal ein Rose E-MTB testen? Dann halte dir den 18. und 19. November für das Testival im Landschaftspark Hoheward frei!

ROSE E-MTB ELEC TEC Testtage

Wer noch nie die Gelegenheit hatte ein E-MTB zu testen, hat mit Sicherheit etwas verpasst. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mitte November bietet Rose Bikes genau das an. In der Nähe des Rose Firmensitzes habt ihr die Möglichkeit der gesamten Rose E-MTB Flotte auf den Zahn zu fühlen.

Diese beiden Modelle werden zur freien Verfügung stehen:

Das Rose ELEC TEC

Das Rose ELEC TEC stellt das Hardtail der E_MTB Reihe dar und ist mit einem Continental Motor ausgestattet

ROSE ELEC TEC FS

Mit dem ELEC TEC FS setzt Rose den Trail unter Strom

Location: Landschaftspark Hoheward (Doncaster Platz, 45699 Herten)

Datum: Samstag und Sonntag, 18./ 19. November 2017 von 10:00-17:00 Uhr

Weitere Informationen zum Testival und dem Veranstaltungsort findest hier auf der Rose Webseite.

