Saison-Opening am Shuttleberg & Absolut Park am kommenden Wochenende

Als eines der ersten Skigebiete Österreichs öffnet der Shuttleberg im Salzburger Land schon am kommenden Wochenende seine Pforten! Und auch der Absolut Park wartet schon auf euch…

Am kommenden Wochenende, am 25. und 26. November 2017, öffnet der Absolut Park Flachauwinkl seine Pforten. Die Obstacles der Beginner und Medium Line, ein großer Kicker und der Jib Park sind schon geshapt und stehen für euch bereit! Damit ihr nicht beim Hiken müde werdet, sondern so viele Laps wie möglich fahren könnt, läuft natürlich auch schon der Absolut Shuttle.

So ein Ausblick macht Lust auf Winter! | © Shuttleberg

Die Champion Shuttle bringt euch an beiden Tagen von Kleinarl zur Bubble Shuttle, zur Powder Shuttle und Absolut Shuttle. Neben den ersten Features im Absolut Park wartet dort auch schon eine perfekt präparierte Piste mit guter Schneelage. Übrigens: der Shuttleberg ist eines der ersten offenen Skigebiete in ganz Österreich!

Warum ein so früher Start in die Saison?

Am Wochenende geht's los! Seid ihr bereit? | © Shuttleberg

Das winterliche Wetter der vergangenen Wochen hat es in Flachauwinkl und Kleinarl kräftig schneien lassen, bei gleichmäßig kalten Temperaturen. Somit konnten die Bergbahnen kontinuierlich beschneien, sodass auf den Pisten eine gute Unterlage vorhanden ist. Euren ersten Shred-Tagen steht also nichts mehr im Weg!

Vollständige Öffnung des Gebietes Anfang Dezember

Am Samstag, den 02. Dezember, eröffnet dann der gesamte Shuttleberg Flauchauwinkl-Kleinarl mit allen sechs Bahnen und bleibt durchgehen geöffnet. Im Absolut Park kommen täglich neue Obstacles dazu, sodass auch hier bald das wie gewohnt vielfältige Setup an Rails, Boxen, Jib-Obstacles und Kickern für alle Schwierigkeitsgrade bereit steht.

NEU: Lumberjack Shuttle

Die neue Bergstation des Lumberjack Shuttle | © Shuttleberg

Die neue Lumberjack Shuttle nimmt ihren Betrieb kurz vor Weihnachten auf. Nach dem letzten technischen Check, ist der 23.12. als erster Betriebstag geplant für den bisher längsten Lift am Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl. Die kuppelbare 6er-Sesselbahn auf der Kleinarler Seite des Shuttleberges liegt direkt am Family Run. Sie ersetzt die beiden Schlepplifte Fürstwand und Schüttalm. An der Bergstation der Champion Shuttle könnt ihr künftig wählen, ob ihr mit der Bubble Shuttle weiterfahren oder zur Lumberjack Shuttle abbiegen wollt.

>> Weitere Infos: shuttleberg.com, absolutpark.com

