Vans

Die Geschichte von Vans ist vielen bekannt und per Mausklick im Internet unter vans.com hübsch aufbereitet nachzulesen. Hingegen viel weniger bekannt ist, welche Verbundenheit die Treter mit den Waffelsohlen unter Geleichgesinnten in den 1980ern und 1990ern hier in Mitteleuropa hervorriefen. Lief man einem anderen Typen mit Vans an den Füßen über den Weg, blieb man oft stehen, grüßte sich und nicht selten verabredete man sich zum Skaten. Wer Vans-Schuhe trug, gab sich als Skater zu erkennen und war Teil der Szene. Das war lange Zeit bevor die Skate-Sneakers-Schwemme es unmöglich machte, die echten von den Möchtegern-Skatern zu unterscheiden.

Stacy Peralta in Coldwater. Back in the days | © Vans

Die kalifornische Kultmarke, die 1966 von den beiden Brüdern Paul und Jim Van Doren gegründet wurde, hat es geschafft, sich über ein halbes Jahrhundert weiterzuentwickeln, ohne sich dabei von dem Classic-Look der Anfänge komplett zu verabschieden. Es ist schon erstaunlich, dass über Jahrzehnte hinweg die gleichen Sneakers einfach cool sind! Egal, ob Sk8-Hi, Halfcab oder Classic Slip-Ons, die Schuhe werden von Jung und Alt, von Core bis Hipster geliebt und getragen. Ähnlich wie mit den Schuhen verhält es sich auch mit den Pros, die teilweise über mehrere Jahrzehnte Vans treug ebliebensind. Dieser "nachhaltige" Umgang mit den Aushängeschildern der Company führt dazu, dass Vans seine alten und treuen Schuhträge remotional nicht amputiert, indem sie alternde Pros vor die Tür setzen und den Leuten ihre Stars und Erinnerungen rauben. Im Gegenteil, Legenden wie Steve Caballero oder Tony Alva helfen dabei, die nächsten Generationen an das Skaten und somit auch an die Marke Vans heranzuführen. Diese Treue von Vans gegenüber seinen Teamfahrern bindet auch die Zielgruppe an das Brand, die die Schuhe auch nach ihrer aktiven Skatezeit weiterhin kaufen und sich mit Vans-Schuhen identifizieren können.

Identifikation

Einer der ältesten und legendärsten Vans-Fahrer: Steve Caballero | © Vans

Auch im Snowboarden nimmt Vans eine ähnliche Rolle ein. Fahrer wie Andreas Wiig, Pat Moore oder Jamie Lynn werden keine Contest-Siege mehr für ihren Boot-Sponsor gewinnen. Müssen sie auch nicht, denn sie wachsen mit ihren Generationen und schmeißen so einen Anker für alle Snowboarder aus, die das Alter des Park-Kids verlassen haben und immer noch gerne Snowboarden und sich mit dem Lifestyle identifizieren. Dieser familienartige Teamspirit stellt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal von Vans dar. Die Verfilmung von "Dogtown and the Z-Boys", die auch in Kooperation mit Vans realisiert wurde, erklärt vielleicht den Ursprung dieser familiären Bindung, welche die Schuhmarke bis heute mit einigen ihrer Fahrer besitzt und auszeichnet. Der Film handelt von den Vätern des heutigen Skatens, die Anfang der 1970er verloren in Venice Beach abhingen und in einem Skateshop und dessen Besitzer eine Perspektive für ihr Leben durch das Skaten bekamen. "Dogtown and the ZBoys" ist eine Dokumentation über das Leben von Tony Alva, Stacy Peralta, Jay Adams und einigen weiteren, die Skaten revolutionierten und damals wie heute Vans-Schuhe trugen. Der Film ist absolutsehenswert und auf den meisten Streaming-Diensten erhältlich.

Die ersten Snowboard-Boots

Jim und Paul van Doren | © Vans

Als 1997 Vans mit seiner ersten Snowboard Boot-Kollektion auf den Markt kommt, ist der Sport gerade salonfähig geworden und steht vor der Zerreißprobe, ob Snowboarden nicht einen großen Fehler begehe, wenn der Sport 1998 beiden Olympischen Spielen debütiert. Vans stand bis dato für den Spirit und das Urbane vom Skaten, konnte es aber nicht verhindern, dass ihr erstes großes Aushängeschild im Snowboarden, der Norweger Daniel Franck, nach dem Korb von Terje Håkonsen an das Sportspektakel, als Favorit nach Nagano reiste und am Ende als unglücklicher Zweiter in die Geschichtsbücher einging. Aber spätestens mit Daniels Silber und seinem ersten Promodel, hatte Vans es geschafft, im Schnee Fuß zu fassen. Es folgte die Verpflichtung des jungen Jamie Lynn, der mit seinem legendären Stink Buck-Style und seinem authentisch geführten Leben, dem Sport und seinem Sponsor Vans über Jahrzehnte bis heute eine astreine Glaubwürdigkeit schenkt. Bis heute hat Jamie ein Promodel und wird aktiv von Vans in dem sich immer schneller drehenden Rad im Snowboardern, als Gegenpol zu dieser schwierigen Entwicklung in Szene gesetzt.

Vans Hi Standard Series

Mit der Vans Hi Standard Series, versucht die Marke wieder an erfolgreiche Event-Formate anzuknüpfen, wie z.B. der Vans Triple Crown Series, bei welcher ab der Jahrtausendwende Athleten verschiedener Sportarten ihr Können zum Besten gaben. Neben den klassischen Contest-Formaten, wurden die Shows auch im US-Fernsehen ausgestrahlt und erfreuten sich großer Beliebtheit. Mit der Hi Standard Series kommen nun von den insgesamt 14 Terminen auch zwei Tourstopps nach Europa. Im französischen Chamrousse findet das Event am 18.02.17 und im schweizerischen Grindelwald am 25.02.17 statt. An den Veranstaltungen kann jeder motivierter Shredder ab 15 Jahren teilnehmen. Nähere Infos zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung findet ihr unter hier.

Die Waffelsohle ist eines der Markenzeichen der Vans-Sneaker | © Vans

Vor zwei Jahren musste Vans eine unfreiwillige Verkaufspause von Snowboard-Boots einlegen. Was war passiert? Der Produzent, mit dem Vans die Boots produzierte, ging unglücklich und zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt überraschend pleite. Die Folge: Vans konnte keine Boots ausliefern. Viele glaubten schon an das Ende der Marke im Schnee, doch Vans hielt – trotz 100 %iger Umsatzeinbußen – an seinem Team und dem Sport fest und kam nach einem Jahr Zwangspause wieder zurück an den Markt. Auch hier scheint Vans sich treu geblieben zu sein und die Tugend der Treue hat über reine Zahlenschieberei gesiegt.

Aus: Prime Snowboarding #11

Vans – Infuse

Infuse | © Vans

Wie lässt sich Pat Moores Snowboarden mit einem Wort beschreiben? Heavy. In diesem Wort steckt alles, was den Style des langjährigen Vans-Teamfahrers ausmacht. Nachdem er sich als Rookie seine Sporen bei Contests verdient hatte, machte er sich daran, die restliche Welt des Snowboardens zu erobern. Dabei machte er keinen Unterschied zwischen Street oder Backcountry, er sucht überall nach den mächtigsten Features, die er finden kann, um sie nach allen Regeln der Kunst auseinanderzunehmen. Für diese Art Snowboarden braucht es einen zuverlässigen Boot, der nicht nur komfortabel ist, sondern die nötige Unterstützung für die verschiedenen Terrains bietet und auch mal ordentlich einstecken kann. Der "Infuse" ist die Essenz von Pats Anforderungen an einen Schuh. "Ultimate Customization" ist hierbei nicht nur bloße Phrase, sondern Realität.

Infuse | © Vans

Das Hybrid Boa-System verbindet die individuelle Anpassbarkeit einer traditionellen Senkelschnürung mit der einfachen und schnellen Fixierung der Boa-Schnürung an der kritischen Flexzone des Boots. So kannst du nach dem Schnüren noch einmal sicherstellen, dass deine Ferse fest im Schuh verankert ist. Der "Custom Slide Guide" ist eine anatomisch geformte, integrierte Lasche, die du im Einstiegsbereich des Boots so platzieren kannst, um Komfort und zusätzlichen Fersenhalt genau da zu bekommen, wo du ihn brauchst. Mit den beiden herausnehmbaren Zungen-Verstärkungen kannst du den Flex deines Boots außerdem individuell verändern: beide Verstärkungen für maximalen Support oder nur eine zur Verbesserung der lateralen oder medialen Kraftübertragung. Das schnell trocknende Obermaterial sowie das wasserdichte Leder auf der Außenseite geben dem "Infuse" die nötige Robustheit und Widerstandsfähigkeit, denn nasse Füße lassen dich den Tag am Berg schneller abbrechen als geplant. Der Boot ist trotz all dieser Feature nicht schwer und klobig und gibt dir dank seiner "V-Hex"-Sohle guten Halt, während das "V-Cork"-Fußbett und die zweilagige "Ultracush"-Konstruktion mit ihren beiden Dämpfungselementen im vorderen und hinteren Fußbereich die nötige Dämpfung für brachiale Landungen gibt.

Infuse | © Vans

Preis: 380,- Euro

Hybrid Boa-Schnürsystem

Custom Slide Guide: Anatomisch geformte, integrierte Lasche für mehr Komfort und zusätzlichen Fersenhalt

Zungen-Verstärkungen für individuell anpassbaren Flex

