„This is Home“ Premierenfeier in München – Faction Skis

Jörg Angeli -

Am nächsten Samstag, den 25. November 2017, könnt ihr in München im Monopolkino den neuen Faction Skis Streifen "This is Home" auf großer Leinwand bestaunen - und es gibt noch einen Film oben drauf.

Der Hype um den neuen Faction Skis Film "This is Home" fällt in diesen Tagen nicht gerade knapp aus und am nächsten Wochenende habt ihr die Möglichkeit das Werk in München auf der Kinoleinwand zu genießen. Im Monopolkino feiert Faction Skis zusammen mit den Ridern sowie dem Produktionsteam ihren neuen Full Movie.

"This is Home" Teaser



Mehr Infos zu dem Film findet ihr in unserem "This is Home" Teaser Artikel. Außerdem könnt ihr euch noch ein Crash Video sowie den Athlete Edit von Tim McChesney hier auf PRIME Skiing anschauen und dann seid ihr perfekt für den Movie vorbereitet.

Warm-Up Movie

Um den Abend noch vielfältiger zu gestalten, könnt ihr euch neben "This is Home" auch den neuen Dokufilm "Castles Made of Snow by Nine Royals" in München reinfahren. Der Clip beleuchtet die Evolution der Nine Knights und Queens Event Serie.

"Castles Made of Snow by Nine Royals" Teaser

Tickets

Tickets für die Premierenfeiern bekommt ihr auf Eventbrite und eine Facebookveranstaltung gibt es natürlich auch, los geht es um 20 Uhr. Viel Spaß!

© Primesports.de