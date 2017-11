Trans-Provence 2018 – Abgesagt

Felix Heine -

Die Trans-Provence galt schon immer als eines der Highlights der Saison. Und jetzt das! 2018 wird es keine Trans-Provence mehr geben - oder etwa doch?

Trans-Provence 2018

Einige von euch werden sicherlich geschockt sein, dies zu hören. Doch so wie es aussieht steht die Entscheidung fest. Nach neun Ausgaben geht die legendäre Trans-Provence Geschichte, Berichten der Veranstalter zufolge, zu Ende. Wir blicken auf ein einzigartiges Etappenrennen zurück! Kein zweites Event konnte mit einer derartigen Vielfalt an Trails überzeugen, wie die Trans Trans-Provence. Jedes Jahr war ein spannendes Event über mehrere Tage geboten, das zu den absoluten Highlights der Fahrer gehörte.

https://vimeo.com/241597868

Allerdings gibt es doch noch etwas Hoffnung...!

Gibt es 2018 einen würdigen Ersatz?

Zufällig sind wir auf einen Instagram-Post von einem der Veranstalter gestoßen. Ash Smith verkündet: "An evening with some Belgians and I think we just, errrm, invented a new bike race."

So wie es scheint steht da etwas Großes in den Startlöchern. Man darf also gespannt sein, was die nächste Zeit so mit sich bringt und werden euch selbstverständlich davon berichten, sobald es Neuigkeiten gibt!

An evening with some Belgians and I think we just, errrm, invented a new bike race. Ein Beitrag geteilt von Ash (@ashingtonio) am 5. Nov 2017 um 13:01 Uhr

Falls du die 2017er Trans Provence verpasst hast, findest du hier die Highlight Clips von Tag 1 bis 6:

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

© Primesports.de