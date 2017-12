Alle BUFF Winter-Highlights 18/19

Jörg Angeli -

Alle Produkt-Highlights von BUFF, dem Erfinder des nahtlosen Schlauchtuchs, für den Winter 18/19 in der Übersicht.

Als Erfinder des nahtlosen Schlauchtuchs, setzt BUFF® auch 2018 Maßstäbe in Sachen Head- und Neckwear. So schrecken die Spanier nicht davor zurück, ihrem absoluten Klassiker ein echtes Upgrade zu verpassen.

Der bewährte Allrounder Original BUFF® wurde neu überarbeitet und präsentiert sich nun als regelrechtes All-in-One-Paket. Den bisherigen Features, wie der nahtlosen Verarbeitung und den optimalen Wärmeeigenschaften, folgen in der 2018er-Version zusätzlich ein UV-Schutz sowie die neue 4-way-stretch Technologie, welche einen noch höheren Tragekomfort garantiert. Eine weitere Neuheit stellt die Run Collection dar. Highlight dieser Linie bilden die DRYFLX-Produkte.

Diese punkten durch minimales Gewicht, extreme Atmungsfähigkeit und perfekte Passform. Neben den neuen Produkten dürfen sich Händler auf speziell für den Point-of-Sale neuentworfene Ausstellungs-Bundles freuen. Alle Neuheiten werden bereits auf der ISPO 2018 vom 28. bis 31. Januar bei BUFF® in Halle B3, am Stand 414 zu sehen sein.

New Original: Neuauflage des Klassikers

BUFF 18/19: New Original

Das Highlight der Herbst/Winter-Kollektion 2018/19 ist die Weiterentwicklung des Klassikers, dem Original BUFF®. Punktete das Original bisher mit einem nahtlosen Verlauf und hervorragenden Wärmeeigenschaften bei gleichzeitig sehr gutem Feuchtigkeitsmanagement, so hat BUFF® bei der Neuauflage nun weitere überzeugende Features integriert. Das New Original setzt nicht nur neue Qualitätsmaßstäbe, sondern dank ökologischer Herstellungsstandards auch ein Exempel für nachhaltige Produktion im Head- und Neckwear-Bereich. Das New Original BUFF® wird ausschließlich aus Repreve®-zertifizierten, recycelten Plastikflaschen hergestellt. Für die Produktion eines New Originals werden nur zwei recycelte PETs benötigt.



Der „zukünftige Klassiker“ überrascht zudem durch seine überdurchschnittliche Elastizität, die dank der neuen 4-way-stretch Technologie erzielt wird. Das BUFF® lässt sich nicht nur wie bisher vertikal, sondern auch horizontal stretchen, wodurch ein verbesserter Tragekomfort und schlussendlich auch eine noch bessere Performance ermöglicht wird. Als weiteres Upgrade ist ein UV-Schutz mit Lichtschutzfaktor 50 integriert, sodass der Träger bei jeglichen Witterungsbedingungen perfekt geschützt ist – auch bei extremer Sonneneinstrahlung.

„First Come, First Serve“ auf der ISPO 2018 in München

Im Rahmen der ISPO dürfen sich die ersten 100 Standbesucher, die eine Plastikflasche zum Recyceln mitbringen, auf ihr erstes, eigenes New Original BUFF® freuen.

Die Run Collection präsentiert sich im urbanen Look

BUFF 18/19 Produkte aus DRYFLX: Hat, Headband und Neckwarmer

In dieser Saison wird unter dem Namen BUFF® Run eine neue Produktlinie präsentiert, die speziell für City-Läufer entwickelt wurde. Die urban geprägte Kollektion beinhaltet sehr elastische und bequeme Mützen, Halstücher sowie Haar- und Stirnbänder.

Für diese neue Produktlinie wurde der Stoff DRYFLX entwickelt: Ultraleicht, extrem saugfähig und elastisch. Ebenso wie beim neuen Original Buff ist hier die neue 4-way-stretch Technologie verarbeitet, welche einen extrem hohen Tragekomfort garantiert. Damit das Laufen ab sofort zu jeder Tageszeit möglich ist, überzeugen die DRYFLX-Produkte vor allem mit einem 360° reflektierenden Style, der dazu beiträgt, dass Läufer sowohl in den frühen Morgenstunden, als auch in der tiefsten Nacht gut sichtbar sind.



One Touch – Die neue nahtlose Mikrofaser-Cap

BUFF 18/19: One Touch Mikrofaser Cap

Abgerundet wird die BUFF® Run Kollektion durch Mikrofaser-Styles zur ganzjährigen Verwendung, wie Hairbands und einer erweiterten Cap-Kollektion. Diese zeichnen sich durch hohe Atmungsaktivität und optimales Feuchtigkeitsmanagement aus, sodass die Headwear auch bei größter körperlicher Anstrengung und schlechtem Wetter schnell trocknet.

Absolutes Highlight der Linie ist die One Touch Cap, einer nahtlos verarbeiteten Cap speziell für Läufer, die mit einem unglaublich angenehmen Tragegefühl brilliert und zudem auch im Alltag gut aussieht.

Neues POS-Material für den Fachhandel Gemeinsam mit den neuen Kollektionen werden auch im Fachhandel Veränderungen bei der Darstellung der Produkte vorgenommen. Passend zur neu gelieferten Ware, werden für den Innenbereich sowie die Schaufenster der Stores, neue Ausstellungs-Bundles bereitgestellt, um die neue Ware entsprechend präsentieren zu können. Mit dieser einzigartigen Maßnahme unterstreicht BUFF® einmal mehr die Sonderstellung im Bereich Headwear und Accessoires.

BUFF® stellt auf der ISPO in München aus: Halle B3 / Stand 414

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite.

