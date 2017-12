Der perfekte Soundtrack für kalte Wintertage

Melanie Schönthier -

Am Wochenende veröffentlichte der Südafrikaner Jeremy Loops seine neue Single: "Waves". Wir finden: Einen besseren Song gegen akutes Fernweh gibt es nicht!

Gute-Laune-Sound

Der Winter in Deutschland kann lang, kalt und grausam sein, aber dein nächster Trip in die Tropen ist noch lange nicht in Sicht? Statt Trübsal zu blasen, empfehlen wir dir, einfach in Jeremy Loops' neue Single "Waves" reinzuhören. Dem südafrikanische Musiker und Surfer gelingt, ähnlich wie Jack Johnson Anfang der 2000er Jahre, das Gefühl von Meer, Wellen und guten Vibes in Musik zu verpacken. Macht gute Laune - garantiert!

Gedreht...

...wurde das Video übrigens in Mosambik! vielleicht eine Idee für den nächsten Trip, dort scheint es ganz gute Wellen zu geben. Und warm ist es auch...

© Primesports.de