Gewinnt eine Alpen-Karte von Marmota Maps!

Marmota Maps bieten seit einigen Jahren herausragendes Kartenmaterial über die Alpen an. Detailliert, informativ und nur eine Antwort davon entfernt, euch zu gehören. Viel Glück!

2015 haben sich ein paar Alpenliebhaber zusammengetan und ein Startup gegründet mit dem Ziel, so detaillierte Karten wie möglich zu gestalten. Marmota Maps war geboren. Karten, die nicht nur informativ und detailgetreu sind, sondern auch gut aussehen und dem Wohnzimmer einen ganz besonderen Touch geben. So dass ihr euch auch an jenen Tagen, an denen ihr weit weg der Berge seid, zurücklehnen und eure Gedanken schweifen lassen könnt.

Alpenkarte mit 630 Skigebieten

© Marmota Maps

Wert: 60,- Euro

Edition 4: 01.11.2017

Größe: 1400 x 1000 mm

Papier: 170 g/m², matt gestrichen

Sprache: Deutsch, Englisch

ISBN: 978-3-946719-14-4

Skigebiete

"Auf dieser Karte bilden wir alle Skigebiete der Alpen mit einer Pistenlänge von mindestens fünf Kilometern ab. Grafisch wird die Ausbreitung der Skigebiete begrenzt durch die äußeren Lifte oder Pisten dargestellt. Wir definieren ein Skigebiet als Gesamtheit aller zusammenhängenden Pisten und Lifte, die man auf Skiern erreichen kann. Ist beispielsweise ein Bus nötig, um zu einem anderen Lift zu kommen, handelt es sich für uns um zwei Skigebiete. Daraus entstehen einige wenige Abweichungen zu öffentlichen Zählweisen, etwa im Fall von Portes du Soleil. Wenn verschiedene Skigebiete zu einer definierten Region, wie z.B. der Zugspitz Arena, gehören, vermerken wir diese in Klammern hinter den Namen der Gebiete."

Berge

© Marmota Maps

Auf der Karte sind 36 der großartigsten Berge im gesamten Alpenraum illustriert, die es auch als Plakatdruck gibt:

Barre des Écrins, Dom, Drei Zinnen, Dufourspitze, Eiger Mönch Jungfrau, Finsteraarhorn, Gran Paradiso, Grand Combin, Grauspitz, Grimming, Große Kinigat, Großes Wiesbachhorn, Grossglockner, Hochkönig, Hochvogel, Hoher Dachstein, Matterhorn, Mont Blanc, Monte Argentera, Monte Viso, Ortler, Piz Bernina, Piz Palü, Pizzo Coca, Presanella, Sella, Spitzkofel, Tödi, Traunstein, Triglav, Tschingelhörner, Watzmann, Wilder Kaiser, Wildspitze, Zuckerhütl, Zugspitze

Gewinnspiel

Damit auch ihr so ein Schmuckstück zuhause aufhängen könnt, müsst ihr uns nur folgende Frage beantworten:

Wie viele Skigebiete sind aktuell auf der großen Alpenkarte abgebildet?

Schreibt uns eure Antwort in einer E-Mail an info@prime-snowboarding.de und mit ein wenig Glück gehört das gute Stück bald euch!

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen. Der Gewinner wird unter den Teilnehmern durch Losentscheid ermittelt und anschließend per FB-Nachricht oder E-Mail benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

© Primesports.de