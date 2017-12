Jib King 2018 im Absolut Park

Felix Schäfer -

Das neue Jahr wird im Absolut Park wie gewohnt mit einer weiteren Ausgabe des legendären Jib King eingeläutet. Seid ihr dabei?

Traditionell wird die Contest-Saison im Salzburger Land mit dem Jib King im Absolut Park eingeläutet. Das Slopestyle-Event unterscheidet sich insofern von anderen Contest-Formaten, dass es nicht nur darum geht, möglichst viele Spins in einen Run zu packen, sondern kreativ, stylisch und technisch mit dem vielfältigen Setup umzugehen.

Ready für den ersten Contest des neuen | © Absolut Park

Der Jib King richtet sich nicht nur ausschließlich an Pros, weshalb in diesem Jahr erstmals in vier statt der bisherigen drei Kategorien gewertet wird:

Kids (Girls & Boys bis einschließlich 12 Jahre)

Rookies (Boys bis einschließlich 15 Jahre)

Women (ab 13 Jahren)

Men (ab 16 Jahren)

Das Finale der Jungs wird wie gewohnt am Stairset ausgetragen, bevor es zur Krönung der Jib Queens und Kings geht. Zusätzlich zu den vier Trophäen gibt es eine Menge Sachpreise zu gewinnen.

Die kostenlose Anmeldung zum Jib King findet wie immer direkt am Contest-Tag am Chill-House statt!

