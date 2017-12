Neighborhood Snowpark Opening am 16. Dezember

Jörg Angeli -

Seit letzter Woche stehen im Neighborhood Snowpark bereits die ersten Features und am nächsten Samstag, den 16. Dezember 2017, findet das offizielle Opening statt. Alle Infos zum Setup und den Umbauarbeiten im Sommer.

Der Neighborhood Snowpark liegt in der Weinebene im Süd-Osten Österreichs und am nächsten Samstag, den 16. Dezember 2017, eröffnet die Park-Crew das Setup offiziell für den Winter 17/18.

Der Park hat bereits seit letzter Woche mit einem großen Setup geöffnet und für das Opening Wochenende wird die Shape-Crew noch einmal die Schaufel schwingen und noch mehr Features für euch installieren. Insgesamt 23 Obstacles warten dann darauf, von euch auseinander genommen zu werden.

Das Setup bietet alle gängigen Boxen und Rail Variationen: Von normalen Straight Boxen über Step Down Konstruktionen bis hin zu Kinked sowie Elbow Features ist alles mit dabei, was man sich für einen guten Start in die Saison wünschen kann.

Das komplette Setup im Neighborhood Snowpark zum Opening 17/18 im Überblick

Der Park ist ab sofort geöffnet (soweit es die aktuelle Wetterlage zulässt).

Erdbauarbeiten im Sommer 2017

Auch im Sommer 2017 war die Park-Crew fleißig und hat an dem Terrain für den Neighborhood Snowpark gearbeitet. Im oberen Bereich wurde eine Erdform für die Curved Box angeschüttet und der erste Table wurde erweitert sowie angepasst. Zudem wurden die Erdformen des großen Tables und des rechten Tables davon erweitert, im unteren Bereich wurden weitere fünf Tables an das Gelände angepasst sowie der Inrun zum Jibtree adaptiert.

Diese Arbeiten ermöglichen einen noch schnelleren Start in die Saison. Weitere Infos findet ihr auf Facebook sowie auf der offiziellen Webseite des Neighborhood Snowparks.

Am Samstag, den 16. Dezember 2017, startet der Neighborhood Snowpark mit einem großen Setup, einer erweiterten Parkhütte mit Terrasse, coolen Drinks und natürlich den richtigen Vibes in den Winter 17/18

