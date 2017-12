News der Woche – 48

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einem unheimlichen Besucher in Florida, einer endlosen Tube und einem Mann auf einem ziemlich unmännlichen Foto.

Die Begegnung der unheimlichen Art...

kommt diese Woche aus Florida oder genauer vom South Beach in Miami. Da wurde nämlich diese Woche ein Besucher gefilmt, der mit der Schwimmerin zu Beginn des Clips gerne eine recht bekannte Szene aus dem Streifen "Der Weiße Hai" nachgestellt hätte. Hat er aber nicht - zum Glück. Außerdem zu sehen: Ein Badender, der Nerven wie Drahtseile hat.

[embed]https://www.instagram.com/p/BcFvcF5Aycp/?tagged=kennymelendez

Die Tube der Woche

Wo genau sie bricht, ist nicht sicher. Viele tippen auf Sandspit (mehr über den Spot hier auf Prime-Surfing), aber sicher ist das nicht. Ganz sicher ist dafür, dass diese Tube länger ist, als drei bis fünf normale Tubes zusammen.

[embed]https://www.instagram.com/p/Bb_WVgWAQD2/?taken-by=coastalwatch

Gerücht der Woche Nummer 1:

Es geht um Kelly Slater und es geht um Pipeline. Denn, wie bekannt, hat sich Kelly im Juli den Fuß in Südafrika gebrochen und konnte seitdem an keinem Contest der World Tour mehr teilnehmen. Er kann aber schon wieder surfen, wie er in seinem eigenen Wavepool und in einer eiskalten Tube bei New York (hier das Video auf Prime-Surfing) unter Beweis stellte. Vertrauenswürdige Quellen aus Kellys Umkreis sagen, dass die Verletzung noch nicht ausgeheilt ist. Es heißt aber auch, dass Kelly bei den Pipe Masters, die am 8. Dezember beginnen, dabei sein will. Ob das stimmt? Wer weiß! Auf Hawaii ist Kelly jedenfalls noch nicht. Er will wohl erst nächste Woche kommen und dann womöglich seine erste Welle direkt in seinem Heat surfen.

Und nun ein Ritt von Kelly in Pipe im Januar 2017:

Gerücht der Woche Nummer 2:

Dabei geht es um Geld, viel Geld sogar. Genauer gesagt um 150 Millionen US-Dollar. Denn für diese Summe will Quiksilver den Konkurrenten Billabong aufkaufen. Gemacht wurde das Angebot diese Woche von Quiksilver und der Preis liegt übrigens 28 Prozent über dem geschätzten Marktwert von Billabong. Man wird sehen, was aus dem Deal wird und ob die Marke Quikbong geboren wird.

Wie viele dieser Schneine ergeben 150 Millionen?

Der WOW-Moment der Woche...

kommt aus Nazaré und ist eigentlich schon am 8. November entstanden, aber dieser Schnappschuss kam erst jetzt ans Licht. Wir groß ist bitte dieser Berg aus Wasser?

Und wie geht diese Szene weiter? Sieht doch eher nach Wipeout aus! Besser man weiß es nicht genau.

Und zum Schluss...

ein Augenblick, in dem sich kein Mann fotografieren lassen sollte.

Ist das männlich oder ist es das nicht - das ist hier die Frage!

