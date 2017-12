News der Woche – 49

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einer Superlative aus Oregon, Iggy Pop in Boardshorts und dem besten Surftraining ohne Wasserkontakt.

Die krasseste Tube, die es je in Oregon gab

Ja, die Überschrift ist ein Superlativ, aber dieser Ritt verdient ihn auch eindeutig. Oregon ist nicht unbedingt als Big-Wave-Mekka bekannt und der dortige XXL-Spot Nelscott Reef ebenfalls nicht. Zu übermächtig ist die Konkurrenz der Wellen in Jaws oder Mavericks, als dass ein Brecher in Nelscott Reef einmal von sich reden machen würde. Doch genau das geschah diese Woche. Denn Waterman Kai Lenny ritt dort die mächtigste Barrel, die es je in Oregon zu sehen gab und die sah so aus:

[embed]https://www.instagram.com/p/BcQnpH3ngFW/?taken-by=kai_lenny

Surftraining ohne Wasserkontakt

Das ist übrigens der Kurs für Fortgeschrittene, bei dem es um Turns geht.

[embed]https://www.instagram.com/p/BcP2n4dFSib/?taken-by=reportsfromhell

Ein Ritt, der einen Stern auf dem...

Walk of Fame verdient:

[embed]https://www.instagram.com/p/BcSQrxoAbyG/?taken-by=oneperfectwave

Style-Bashing gegen Alex Knost

Alex Knost aka "der irre Styleguru" war in Kellys Wavepool unterwegs und surfte dort natürlich anders als alle anderen. Manchen Surfern, die seinen Ritt daheim auf ihrem Bildschirm verfolgten, gefiel aber nicht, was sie sahen. Eine Auswahl der Kommentare der Hater: "That was like watching rollerblading in a skate park!! PAINFUL" oder "boring" sowie "waste of a wave". Hier nochmal Alex im Wavepool, um sich selbst ein Urteil zu bilden:

[embed]https://www.instagram.com/p/BcTFkc0AvsT/?taken-by=stab

Die Kooperation des Jahres...

hat Billabong gelandet. Denn die Jungs haben es geschafft zusammen mit Iggy Pop eine kleine Kollektion auf die Beine zu stellen. Wie die aussieht, wird man in der nächsten Zeit sicher oft sehen. Wie Iggy Pop gerade aussieht, ist hier zu sehen. Der Mann hat wirklich gelebt und ist überigens 1947 (!!!!) geboren:

[embed]https://www.instagram.com/p/BcTp_HNgLkK/?taken-by=stab

Und zum Schluss...

der Beweis, warum du einem Backwash besser aus dem Weg gehen solltest:

[embed]https://www.instagram.com/p/BcLQV3LAXHy/?taken-by=cptnkook

Und wer wissen will, was für ein unheimlicher Besucher in Florida zu Gast war oder einen Mann auf einem ziemlich unmännlichen Foto sehen will, der kann das in den News der Woche von letzter Woche.

© Primesports.de