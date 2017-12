News der Woche – 50

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einem Wipeout beim Foilsurfen, einem kleinen Scherz des Ozeans und dem Ort der frostfreien Surfer.

Erlebt Italien gerade den besten Winterstart aller Zeiten?

Genau kann man das nicht sagen. Sicher ist aber, dass seit Woche aus Italien nur Lineup-Shots wie dieser kommen, der erst gestern am Freitag entstanden ist:

Italien gestern! Na, wer bekommt da nicht FOMO?

Wie sieht ein Wipeout beim Foilsurfen aus?

Eine gute Frage! Kai Lenny lieferte nun die Antwort, als er vor ein paar Tagen am äußersten Riff (dem sogenannten Third Reef) von Pipeline in eine Welle gezogen wurde. Wohlgemerkt brechen dort nur Wellen, wenn der Swell echt mächtig ist. In der Vogelperspektive kommen die Dimensionen nur nicht so richtig rüber.

[embed]https://www.instagram.com/p/BcgCkd8BQBk/?taken-by=jake_of_all_trades

Der Air, der noch keinen Namen trägt

Denn selbst der Surfer scheint zeimlich überrascht, was er da in die Luft gezaubert hat:

[embed]https://www.instagram.com/p/BchBlLdgQfu/?taken-by=surfline

Der Ort, wo die frostfreien Surfer wohnen

Oder wer würde sonst bei solchen Bedingungen aufs Rad steigen und die Wellen checken? Wo das ist? Na, in New York!

Gibt es ein besseres Beispiel für richtiges Commitment?

Wer den Temperaturen aber trotz, bekommt dafür solche Wellen.

Und zum Schluss...

der Beweis, dass sich der Ozean von Zeit zu Zeit auch mal einen kleinen Spaß erlaubt.

[embed]https://www.instagram.com/p/Bcclp0IF_mg/?taken-by=reportsfromhell

