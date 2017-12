Preview: Jib King 2018 – Absolut Park Flachauwinkl

Jörg Angeli -

Der Winter ist bereits da, die ersten Slopestyle und Big Air Wettkämpfe sind Geschichte und so langsam geht es auch in den Parks der Alpen mit den Contests los. Alle Infos zum Jib King, der vom 5. bis 6. Januar 2018 in den Absolut Park Flachauwinkl zurückkehren wird.

Wie jedes Jahr ist der Jib King auch 2018 der erste Contest der Saison im Absolut Park. Freeskier und Snowboarder, Jungs und Mädels können an dem Slopestyle-Event teilnehmen und ihre Skills auf den Rails und anderen Obstacles im Jib Park zeigen. Dabei ist der Freitag den Freeskiern und der Samstag den Snowboardern vorbehalten.

Neu in dieser Saison ist die Wertung: Um dem großen Andrang bei den Rookies gerecht zu werden, wurde die Rookie-Kategorie geteilt — statt bisher drei gibt es 2018 vier Kategorien:

Kids (Boys bis inkl. 12 Jahre)

Rookies (Boys bis inkl. 15 Jahre)

Men (ab 16 Jahren)

Women

Das Finale der Männer findet wie gewohnt auf dem Absolut Park Stair Set statt.

Kreativität und Style sind gefordert beim Jib King

Dank mehrerer Obstacles haben die Teilnehmer im Jib Park zahlreiche Möglichkeiten, individuelle Trick-Combos zu zeigen. Statt Spin-to-Win stehen vor allem Kreativität, Style und Technik im Vordergrund. Neben vier Trophäen warten viele wertvolle Sachpreise auf die insgesamt vier Jib Queens und Kings.

Wer darf mit machen und wo ist die Anmeldung?

Wer beim Jib King mitfahren will, kann sich am Contest-Tag kostenlos im Chill House anmelden.

Mehr Informationen zum Jib King 2018 von 5. bis 6. Januar gibt's kurz vor dem Event hier auf PRIME SKiing, auf absolutpark.com sowie auf der Absolut Park Facebook Seite.

