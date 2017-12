PRIME Adventskalender – 2. Dezember 2017

Jörg Angeli -

Am zweiten Tag unseres großen PRIME Adventskalenders gibt es Preise von Thermos - damit ihr unterwegs auch immer etwas warmes zu trinken habt!

PRIME Adventskalender - 2. Dezember

Heute verlosen wir zwei zwei Light & Compact Flaschen von Thermos!

Light & Compact Flasch von Thermos!

Wanderweg, Klettersteig, Skitour: Gebirgsabenteuer bieten in jeder Variante spannende

Herausforderungen, hohen Energieaufwand und wechselhafte Wetterlagen. Isolierflaschen

von Thermos gelten dabei als ideale Begleiter und zeigen sich traditionell als schwerelose

Versorger mit unverzichtbaren Eigenschaften.

Ausdauernd heiß und kalt! Light & Compact, der Nachfahre der allerersten Thermos Flasche, punktet mit schlanker Form, geringem Gewicht und präsentiert sich als handlicher und platzsparender Durstlöscher mit doppelwandiger Vakuum-Isoliertechnologie.

Die puristisch geformte Edelstahlflasche enthält keine Innenbeschichtung, ist spülmaschinenfest und mit einem zerlegbaren Automatikverschluss ausgestattet, der in jeder Situation dicht hält. Die griffige Haptik verbindet sich mit stylisher Optik und unverwechselbarer Eleganz. Die Light & Compact ist ein nutzbarer Begleiter für Abenteuer und passt perfekt in jeden Rucksack. Ganz gleich ob der Klassiker vom Hüttentisch oder vom Fels fällt: Die robuste Schönheit bleibt – und inszeniert sich überall als echtes Essential und gibt es in den beiden Edelstahlfarben mattiert und cool grey.

Jetzt mitmachen!

Tragt unten in das Formular euren Namen und Mailadresse ein und schon seit ihr mit dabei! Die Gewinner werden morgen bis ca. 12 Uhr per Mail benachrichtigt. Viel Glück.

P.S.: Doppelte Einsendungen werden automatisch ignoriert! Jede Einsendung zählt nur für den Tag, an dem sie abgesendet wurde.

© Primesports.de