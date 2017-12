PRIME Report: Neuer Snowpark in Jungholz (Tirol/Allgäu)

Jörg Angeli -

Gute Neuigkeiten für Freestye-Fans: In Jungholz öffnet an diesem Samstag, den 16. Dezember 2017, ein neuer Park. Wir waren vorab schon mal da und haben euch ein Video vom Setup mitgebracht.

Nach vielen schlechten Nachrichten aus den deutschen Freestyle-Parks gibt es nun endlich wieder mal etwas Positives zu berichten: In Jungholz steht ab diesem Wochenende ein kleiner, aber feiner Park zum Shredden bereit.

2 Lines für Anfänger und fortgeschrittene Fahrer

Insgesamt zwei Lines stehen euch zur Verfügung: Eine easy Line aus Boxen in verschiedenen Variationen und eine advanced Line mit einem Mix aus Boxen, PVC sowie Stahl Rails.

Wir waren am Mittwoch schon mal vor Ort und haben den Park persönlich inspiziert. Das Ergebnis findet ihr im Video oben - so viel schonmal vorneweg: Der Park bietet für Beginner ein perfektes Setup und auch fortgeschrittene Fahrer finden hier Features, an denen man noch einige neue Manöver lernen sowie viel Spaß haben kann.

Guckt euch das Video an für alle Infos und dann kommt nach Jungholz und unterstützt ein neues Snowpark Projekt. Noch ist es ein kleiner Park, aber man weiß nie was noch so kommt. Alle Beteiligten an dem Park-Projekt in Jungholz sind hoch motiviert und mit eurer Hilfe könnte hier eine gemütliche neue Base entstehen.

