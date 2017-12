Felix Schäfer -

Review: Die Eröffnung des Neighborhood Snowpark am 16.12.17 war ein voller Erfolg!

Vor einer Woche ist noch ein Orkan über die Südweststeiermark und Unterkärnten gezogen und hat eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Auch den Neighborhood Snowpark auf der Weinebene hat es erwischt, das sieben Meter hohe Einfahrtstor wurde von der Naturgewalt zerstört. Trotzdem konnte zum Opening das Setup im besten Licht geboten werden.

Top Bedingungen zum offiziellen Opening!

Der Großteil des Parks ist ja durch die hervorragende Schneelage schon seit Anfang Dezember offen, aber jetzt ist man mit dem Opening so richtig in die Saison gestartet. Kaum einer der Shredheads verschwendete viel Zeit um sich mit kühlen Drinks und leckerem Gebäck zu versorgen, denn jede Sekunde dieser hervorragenden Bedingungen musste gnadenlos ausgenutzt werden. Zur Vervollständigung des Setups fehlen jetzt nur mehr der große Kicker, auf den schon alle ganz heiß sind, sowie die Spine und der Jib Tree, die vermutlich um Weihnachten herum so weit sein werden.

Das Setup wurde zum Opening nochmal um ein paar Features erweitert | © Neighborhood Snowpark

