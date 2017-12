Ride verlost Bindung und Trip zum High Cascade Camp!

Felix Schäfer -

Wer hat Lust auf eine unvergessliche Zeit beim High Cascade Summer Camp in den USA? Ride Snowboards schickt einen Glücklichen Gewinner auf die Reise!

Ride Snowboards hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In Zusammenarbeit mit dem legendären High Cascade Snowboard Camp in den USA haben sie eine limitierte Anzahl von 30 Stück der Rodeo-Bindung im HCSC-Design produziert, die bald euch gehören kann. Aber das war noch nicht alles: Unter allen Gewinnern der Bindung wird zudem ein glücklicher Gewinner gezogen, der für eine Woche in die USA reisen darf! Für den Flug und die Unterkunft in der Ride Lodge mit den Teamfahrern ist gesorgt, den Termin kann der Gewinner individuell abstimmen, lediglich für die Verpflegung ist selbst zu sorgen.

Limitierte Rodeo im HCSC-Design | © Ride Snowboards

Alles was ihr tun müsst, ist eine E-Mail an info@prime-snowboarding.de schreiben mit dem Betreff "I Ride HCSC". Mit eurer Teilnahme erklärt ihr euch einverstanden, dass der Name des Gewinners der Bindung an Ride Snowboards weitergegeben wird, um an der Verlosung des USA-Trips teilnehmen zu können. Viel Glück!

Highlights vom High Cascade Camp 2017

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen. Der Gewinner wird unter den Teilnehmern durch Losentscheid ermittelt und anschließend per FB-Nachricht oder E-Mail benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

