Vroni Weiß -

Es ist weltweit die einzige Downhill Rennserie auf Schnee und kommt diesen Winter mit sechs Events daher. Alle Infos zu Schneefräsn 2018 hier!

Radfahren im Winter hat einen ganz eigenen Reiz. Skifahrer verdrehen ungläubig den Kopf. Grip ist mal vorhanden, mal nicht. Das Hinterrad wandert links und rechts vom Fahrer auf eigener Mission umher. Drifts sind omnipräsent. Und wenn die Haftung einmal komplett abreisst, dann ist man maximal nass am Hosenboden.

Schneefräsn

2016 wurde die Winter-Downhill-Serie vom österreichischen Mountainbike-Magazin LINES ins Leben gerufen, um die vier Schneerennen in Österreich in einem Cup zusammenzufassen. Seitdem hat sich die Serie konstant entwickelt. Hochkaräter wie Red Bull-Athlet Fabio Wibmer oder die Weltcup-Racer Andreas Kolb und Markus Pekoll mischten mit. 2017 holten Nachwuchstalent Vali Höll und Trial-Ass Florian Lerchbaumer den Gesamtsieg. 104 Fahrer winterten ihr Zweirad aus.

"Der Charakter der Rennserie spiegelt genau das wieder, was Biken ausmacht: Spaß für jedermann! Sie passt perfekt zu unserer Philosophie 'Von Bikern, für Biker' und ist ein weiterer Teil unserer Unterstützung für den Mountainbikesport in all seinen Facetten."

Markus Pekoll

Der Spaß steht beim schneefräsn an oberster Stelle. Jeder, der schon einmal mit dem Bike auf einer Skipiste unterwegs war weiß: Die Mundwinkel zieht's ganz schnell nach oben. Die Serie ist bewusst schlank gehalten. Lizenzen sind nicht notwendig, Spikes ebenso wenig. Einfach hinkommen, anmelden und mitfahren. Mitmachen kann wirklich jeder. In Innsbruck starten beispielsweise Youngsters ab 6 Jahren.

Für 2018 dürfen sich alle Teilnehmer auf Goodies von Reverse Components freuen. Der Gesamtsieg ist mit einem Sortiment aus feinen Anbauteilen dotiert und wird mit Sicherheit heiß umkämpft sein

So sieht das ganze in Action aus:

Schneefräsn 2018 - Termine

Die einzige Downhill-Rennserie auf Schnee stoppt 2018 in sechs österreichischen Locations, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Gestartet wird in St. Corona/Wechsel mit einem Dual Slalom bei Flutlicht. Zum Finale lädt Saalbach Hinterglemm mit einem Doppelevent aus Ski-/Snowboard-Freestyle und Mountainbikern. Dazwischen geht es in Lienz auf der FIS-Damen-Weltcup-Skipiste heiß her.

13.01. Pistenwexl, Wexl Trails

20.01. Ride Hard on Snow, Lienz

26.01. SCOTT Snow Downhill Race, Leogang

03.02. Petzen Bike Trophy, Petzen

25.02. Bike & Snow, Bikepark Innsbruck

10.03. GlemmRide meets GlemmBang, Saalbach Hinterglemm

Auch Fabio Wibmer war in Lienz 2016 am Start. (Foto: Hannes Berger)

Alle weiteren Infos und Anmeldung zu den Events findest du hier.

