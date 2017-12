Felix Schäfer -

DC Shoes

Es gibt wenige Firmen, die sich von einem absoluten Core-Skate-Brand hin zu einer Multi-Sport-Marke entwickeln konnten, ohne dabei ihr Gesicht in der hoch sensiblen Skateszene zu verlieren. Als DC ins Snowboard-Business einstieg, schien dies einerseits für die Skateszene klar zu gehen und andererseits bedeutete dieser Schritt für viele Snowboarder den Ritterschlag, da Snowboarden von einer der coolsten Skate-Companys akzeptiert und aufgegriffen wurde. Das von Ken Block und Damon Way gegründete Brand hat unserem Sport eine ordentliche Prise Skateflavor verpasst und dürfte durch diese Tatsache auch mit dafür verantwortlich sein, dass sich heute Freestyle Snowboarding nicht ausschließlich auf der Piste und in Snowparks abspielt.

Spaßvogel und Brettsport-GenieTravis Parker ist für jeden Spaß in jeder Lebenslage zu haben | © DC Shoes

Ob sich Travis Rice als langjähriger DC-Rider das mit der großen Show von seinen Teamkollegen abgeschaut hat wissen wir nicht, allerdings könnte man dieser Argumentation leicht Glauben schenken. Denken wir einfach mal an einen der beiden ersten DC-Pros Danny Way, der einst lange vor DC als jüngster Skater aller Zeiten mit gerade einmal 14 Lenzen einen McTwist landete. Dieser Trick war damals einer der schwierigsten und Danny auf dem besten Weg, einer der ganz Großen seiner Zunft zu werden. Eineinhalb Jahrzehnte später konnte Mr. Way auch auf genau diese Entwicklung zurückblicken und führte fortan vor allem Großes im Schilde. So kam es, dass er sehr medienwirksam mit seinem Skateboard aus einem Helikopter über die Chinesische Mauer und von der Gitarre des Hard Rock Cafés in Las Vegas sprang. Gleiches gilt für Firmengründer Ken Block, der mit seinen Autostunts und Drift-Videoproduktionen aus San Francisco, Dubai usw. so ziemlich jedem Menschen mit Internet-Zugang inzwischen ein Begriff geworden ist.

Oder erinnern wir uns an Travis Pastrana und Robbie Maddison, die auf ihren Maschinen den motorisierten Zweirad-Freestylesport mit ihren Tricks, Clips und Shows eindeutig neu definierten.

>> Die Ursprünge von DC Shoes

DC steht ursprünglich für Droos Clothing, ein Skate-Brand, das von Danny Ways älterem Bruder Damon Way und Ken Block gegründet wurde. Mit Bruder Danny und Colin McKay als ersten Teamfahrern, hatte DC nach der Umfirmierung ab Tag eins im Jahre 1994 zwei der ganz Großen des Sports als Aushängeschilder unter Vertrag. Weitere namhafte Pros folgten und DC erlebte einen Hype, den es so im Skaten lange nicht gegeben hatte. Die erste "DC Super Tour" 1997 bestätigte dies. Der einzige Stopp im deutschsprachigen Raum von insgesamt dreien in Europa war Frankfurt. Die Halle, in der sonst zigtausende Fans Musikkonzerte oder Eishockey-Spiele besuchten, platzte regelrecht aus allen Nähten. Skater aus ganz Europa wollten unbedingt dabei sein, wenn ihre Stars zum ersten Mal eine Show auf dem alten Kontinent fuhren.

Einstieg ins Snowboarden

Kein gewöhnlicher Skikeller, sondern die Spinde im DC Mountain Lab | © DC Shoes

DC schaffte es, innerhalb von nur vier Jahren eine regelrechte Omnipräsenz im Skateboarding zu erreichen und stieg 1998 in das florierende Wintergeschäft ein. Selbstverständlich wurde dieser Schritt nicht ohne entsprechend namhaftes Team gegangen und so lachten vom ersten DC-Winterkatalog niemand Geringeres als JP Walker, Nate Cole, Devun Walsh und Björn Lines, die den ersten Boot namens "The Serum" der Snowboard-Szene präsentierten. In den Anfangsjahren bestand die DC-Winterproduktpalette aus einer kleinen, aber feinen Boot-Range und Klamotten. Das Team wuchs und Fahrer wie Travis Parker, Eddie Wall, Travis Rice oder Torstein Horgmo verhalfen der Company zu einer beachtlichen Wahrnehmung auf dem Markt. Beachtlich war auch die Fertigstellung des DC Mountain Labs, einer privaten Mountain Lodge, die keine Wünsche für träumende Snowboarder offen ließ.

>> Das DC Mountain Lab

Innen pimp und außenherum geiler Park! So trifft die Beschreibung auf das DC Mountain Lab wohl am besten zu, das in den Folgejahren für große "Schlagzeilen" im Snowboarden sorgen sollte. Das DC-Team baute dort Mini-Shreds, Kicker-Lines, jibbte Bomben, trieb mit Hula-Hoop-Ringen so allerlei Schabernack und baute eine Creative-Line aus dem Schnee durch die Räumlichkeiten der Pimp-Lodge hindurch und wieder zurück über den Balkon hinunter in den Schnee. Das war damals einfach der Shit, WOW!

The Big Show

In einer Zeit, in der viele Brands ihre Fahrer auf Contests – auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele – justierten, blieb DC seinen Wurzeln treu und setzte weiterhin auf starke Typen mit ausgeprägter Affinität zum Showgeschäft. Man denke im Snowboarden an die beiden aktuellen Aushängeschilder Travis Rice und Torstein Horgmo. Travis hat von 2006 an mit seinen insgesamt vier Filmen von "The Community Project" bis hin zu "The Fourth Phase" im Jahre 2016, den Blockbuster im Snowboarden etabliert und gleichzeitig Snowboarden einer breiten Zielgruppe über Kinoleinwände zugänglich gemacht und wurde über Monate hinweg mit seinem dritten Film "The Art of Flight" in den Bestsellerlisten auf iTunes gehandelt.

Torstein auf der anderen Seite, landete den ersten Triple Cork und schreibt damit 2010 Geschichte. Er bringt 2012 mit "Horgasm – a Love Story" und 2015 mit "Shredtopia" zwei Filme auf den Markt, die in einer immer seriöser werdenden Snowboard-Welt den Spaß und das Potenzial des Sports auf unglaublich unterhaltsame Weise transportierten. Beide Filme gehen ebenfalls durch die Decke und verhelfen Torstein und seinen Sponsoren zu großer Anerkennung. Regelmäßige Clip-Releases, die der Norweger mit den Shredbots herausbringt, knüpfen an die Verbreitung der guten Vibes der Filme bis heute an.

Der Main-Core

Travis und Torstein sind nur zwei Beispiele aus dem Hause DC, die die Show leben und es verstehen, die Faszination für die Sportarten in die Welt hinauszutragen. Die Marke hat es so sportartenübergreifend geschafft, auch außerhalb der Szenen Anklang zu finden und Fuß zu fassen. Man muss DC einfach anerkennend dafür gratulieren, dass sie auf erfolgreiche Art und Weise den Spagat zwischen sensiblen Core-Szenen und dem Mainstream gemeistert haben. Die logische Konsequenz aus der gelungenen Verzahnung von Szenen und Mainstream, nennen wir das Ergebniss dieser Entwicklung einfach "Main-Core", ist, dass sich DC mehr und mehr zu einem beachtlichen Lifestyle-Brand entwickelt und trotzdem nicht aus den einzelnen Bereichen wie Skaten, Motorcross, Surfen oder eben Snowboarden wegzudenken ist.

DC Shoes – Torstein Horgmo Boot

Torstein Horgmo hat vermutlich eine der größten Fangemeinden auf der ganzen Welt. Das liegt zum einen an seinem Social Media Game und dem hohen Output an Edits, sei es von sich alleine beim Game of Shred oder mit den Shredbots zusammen, und seinen Filmen, zum anderen aber schlicht daran, dass er einer der komplettesten Fahrer ist, die es heute gibt. Es gibt einige Fahrer, die sich in den unterschiedlichen Terrains wohlfühlen, aber nur wenige, die da sin solcher Perfektion beherrschen wie der Norweger. Vom einstigen Snowboard-Wunderkind hat er sich zu einem beinahe dreißigjährigen Profi entwickelt, dem der Spaß an der ganzen Sache aber auf dem Weg nicht abhanden gekommen ist und nach wie vor verdammt gut zu unterhalten weiß. Sein Part in Union's "Stronger" hat gezeigt, dass er noch lange nicht daran denkt, aufzuhören und im Interview unserer letzten Movie-Issue hat er bereits andeuten lassen, dass er schon an weitere, größere Filmprojekte mit den Shredbots denkt. Wir können also damit rechnen, auch in den nächsten Jahren von dem Trondheimer mit Video-Parts beschenkt zu werden, die ihresgleichen suchen.

In diesem Jahr feiert Torstein seine zehnjährige Zusammenarbeitmit DC Shoes und hat wieder einen Signature-Boot in der aktuellen Kollektion vorzuweisen. Das duale Boa®-Schnürsystem bietet schnelle und einfache Unterstützung, der neue Double Black-Innenschuh den nötigen Fersenhalt und die Impact G-Außensohle die Federung, die ein Fahrer wie Torstein braucht, wenn er sich auf Streetrails schmeißt. Wenn ihr auf der Suche nach einem Boot seid, der ein minimalistisches Design besitzt und sich vom Park bis ins Backcountry für nichts zu schade ist, liegt ihr mit dem Torstein Boot von DC genau richtig.

