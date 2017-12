Trans Madeira – 5 Tage Enduro Rennen auf der Insel

Vroni Weiß -

Zum ersten mal wird 2018 das Stage Race auf der Insel geben: Trans Madeira! Alle Infos zu dem Rennen über 5 Tage im Atlantik hier.

Manche Veranstaltungen gehen, dafür werden kommen neue. Gerade erst haben wir die Nachricht verdaut, dass die Trans Provence 2018 nicht stattfinden wird, da kommt die Meldung über ein neues Rennen auf der portugiesischen Insel Madeira, die sich auch dem bikerfreundlichen Wetter das ganze Jahr über und spätestens mit der dritten Runde der EWS 2017 unter Mountainbikern einen Namen gemacht hat.

Unterschiedlichstes Terrain gibt in Madeira zu erkunden

Trans Madeira

Alte Pfade, die die Insel in jede Himmelsrichtung erschließen, der tägliche Start hoch oben in den Bergen und das Ziel am Meer, das erwartet die Teilnehmer bei der ersten Trans Madeira.



Das Rennen

In fünf Tagen werden 100 Racer die Insel mit mehr als 200 km mit 25 Special Stages auf ihren Bikes kennenlernen. Dabei erlebt man die Vielfältigkeit der Insel in einer Art Bikecamp Abenteuer kombiniert mit einem Rennen.

Das Rennen findet in drei unterschiedlichen Gebieten statt und hat damit jedes mal einen anderen Charakter. Durchschnittlich werden 2.200 Tiefenmeter und 1.500 Höhenmeter pro Renntag gemacht, wobei immer wieder kurze Shuttlefahrten noch mehr Trailerlebnis ermöglichen. Es gibt zwar keine Transferzeiten, jedoch Cut Off Zeiten.

Der Tagesablauf ist immer gleich: Aufstehen, Frühstück, Shuttle oder selbst pedalieren, 4 bis 6 Stages pro Tag, Tagesziel am Meer mit einem Bier und freier Abendgestaltung.

Ein Beitrag geteilt von Enduro World Series (@world_enduro) am 14. Mai 2017 um 12:02 Uhr

Starterpaket

In der Startgebühr von 1.490 Euro ist quasi alles außer der Flug nach Madeira enthalten:

Unterkunft im Einzelzelt im Bike Camp (4.-9. Juni) und Hotel (10. Juni)

3 Mahlzeiten pro Tag inkl. Lunchpaket für Unterwegs, Feedzones, 1 After Race Beer pro Tag, Snack und Getränke Bar

Flughafentransfer vom/ zum FNC Airport

sämtliche Logistik für Taschen, Bike-Koffer etc.

Rennversicherung und medizinische Versorgung

professionelle Mechaniker

täglich produzierter Media Content

Goodies von den Event Sponsoren

Preisgeld für die schnellsten Drei der Gesamtwertung

Streckenmarkierung und professionelle Zeitnahme

WLAN und Charging Area für Smartphone, PC und Co.

Die Registirung beginnt am 15. Dezember um 11 Uhr (MEZ) und schließt, sobald alle 100 Slots vergeben sind, andernfalls spätestens am 31. Januar 2018. Hier geht es nach dem Prinzip first come first serve und die Startgebühr muss binnen 24 Stunden nach Erhalt der Anmeldebestätigung überwiesen werden, um den Startplatz zu erhalten.

Mehr Informationen zu dem Rennen und auch die Anmeldung findest du auf trans-madeira.com

Die wilde Insel Madeira

© Primesports.de