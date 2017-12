Felix Heine -

Wer seine Öhlins Produkte nicht nach Schweden schicken will, hat jetzt die Möglichkeit seine Fahrwerkselemente bei Zupin Moto-Sport servicen zu lassen. Hier weitere Details.

Zupin Moto-Sport ist neues Öhlins Service Center für Deutschland

In den vergangenen Jahren konnte man sein Öhlins Fahrwerk ausschließlich zum schwedischen Hauptquartier in Uppland Väsby zum Service schicken. Dies galt dem Zweck einen kompetenten Service und entsprechende Beratung zu Öhlins Produkten anbieten zu können und die hohe Qualität zu bewahren. Bei der Qualität und dem hervorragenden Service soll sich fortan auch nichts ändern. Allerdings kann man seine Öhlins Produkte von jetzt an auch in Deutschland zum Service schicken und erwerben. Der Importeur und Händler für Motor und Autosport Produkte Zupin Moto-Sport wurde speziell für den Service und Verkauf von Öhlins Produkten geschult und stellte dank seiner langjährigen Erfahrung im Fahrwerksbusiness einen passenden Partner für Öhlins dar.

Die Öhlins Produkte

Die Produkte von Öhlins gelten im Motorsport seit mehreren Jahrzehnten als das Nonplusultra im Fahrwerksbereich. Und auch im MTB-Sport haben sich die Schweden in den vergangenen Jahren einen großen Namen gemacht. Mit der Twin Tube Technologie überträgt Öhlins sein Know-How aus dem Motocross Rennsport in den Mountainbikebereich. Bisher waren die Dämpfer und Gabeln nur für Specialized Kunden verfügbar, jetzt bietet Öhlins diese auch als Universalsystem an. Hier ein paar Highlights:

Öhlins RXF 34 und RXF 36 Air

RXF 34 Air RXF 36 Air Laufradgröße 29 Zoll 120, 140, 150, 160 Federweg 120, 140, 160 29 und 27,5 Zoll Gewicht ca. 2.050 g ca. 2.050 Preis 999,01 € 1.220 €

Die Öhlins RXF 36 in 29" und mit 150 mm Federweg

Öhlins STX 22 Air und TTX 22

Einbaulängen

Öhlins STX 22 Air Öhlins TTX 22 190/51 mm 190/51 mm 200/51 mm 216/63 mm 200/57 mm 200/51 mm 216/63 mm 200/57 mm 222/70 mm 241/76 mm 267/89 mm Preis: 685,- € Preis: 685,- € Auf der Webseite von Zupin Moto-Sport findest du weitere Informationen zum Service und Verkauf von Öhlins Produkten.

