Beers’n’Burger: A tribute to Grasgehren

Das Ende des Snowparks Grasgehren kam für viele überraschend und es gab keine Möglichkeit, gebührend Abschied zu feiern. Mit einem Tribute-Beers'n'Burger im Crystal Ground wird das jetzt nachgeholt!

Am Samstag, den 13. Januar 2018, wird dem ehemaligen Snowpark Grasgehren mit einem Tribute-Event im Crystal Ground gehuldigt. Beers'N'Burger #22 – A Tribute to Grasgehren ist eine Hommage an die beliebte Eventserie, die bei der Szene weit über das Allgäu hinaus bekannt war. Außer der Location bleibt alles beim alten: Eine lockere Session, entspannte Stimmung, die beliebten Grasgehren-Vibes, hausgemachte Burger, herzhaftes Meckatzer Löwenbräu und natürlich ein spezielles, kreativ-verspieltes Parkdesign vom ehemaligen Head-Shaper aus Grasgehren Tajo Seefried. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, das neue Material von Ride Snowboards und K2 zu testen und bei der Goodies for Tricks-Session Preise abzusahnen.

Freeride Festival Allgäu

Am gleichen Tag findet im Skigebiet sowie im Loft Oberstdorf das Freeride Festival Allgäu statt. Der Crystal Ground – Snowpark Kleinwalsertal wird im Loft mit einer eigenen Chill out Area präsent sein. Hier könnt ihr den Tag in lockerer Atmosphäre bei Drinks, Grill-Spezialitäten und DJ-Sound ausklingen lassen, euch das Angebot der gezeigten Freeride-Movies anschauen und bei der Aftershowparty in der Hörbar Oberstdorf ordentlich abfeiern.

