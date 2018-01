Die Beers’N’Burger Session ist zurück – Im Crystal Ground Snowpark (+ 7 Bilder vom Setup)

Jörg Angeli -

Gute Neuigkeiten für das Allgäu und Kleinwalsertal: Die quasi legendären Beers'n'Burger Session feiert am 13. Januar 2018 ein Comeback im Crystal Ground Snowpark in Riezlern.

Am Samstag, den 13. Januar, wird dem ehemaligen Snowpark Grasgehren mit einem Tribute Event im Crystal Ground gehuldigt. "Beers’N´Burger #22 – A Tribute to Grasgehren" ist eine Hommage an die beliebte Eventserie, die bei der Szene weit über das Allgäu hinaus bekannt war.

Außer der Location bleibt alles beim Alten: Eine lockere Session, entspannte Stimmung, die beliebten Grasgehren Vibes, hausgemachte Burger, herzhaftes Meckatzer Löwenbräu und natürlich ein spezielles, kreativ-verspieltes Parkdesign by Tajo Seefried.

Freeride Festval Allgäu und Aftershop Party in Überstdorf

Am gleichen Tag findet im Skigebiet sowie im Loft Oberstdorf das Freeride Festival Allgäu statt.

Der Crystal Ground Snowpark Kleinwalsertal wird im Loft mit einer eigenen Chill out Area präsent sein. Hier können die Fahrer den Tag in lockerer Atmosphäre bei Drinks, Grill-Spezialitäten und DJ-Sound ausklingen lassen, sich durch das Angebot an gezeigten Freeride Movies schauen und bei der Aftershowparty in der Hörbar Oberstdorf so richtig abfeiern.

Setup Preview Beers'N'Burger #22

© Primesports.de