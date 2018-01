Die X Games kommen 2018 zurück nach Europa – Save the Date

Jörg Angeli -

Die X Games kommen zurück nach Oslo. Vom 16. bis 20. Mai 2018 finden die Contests in der norwegischen City statt - allerdings mit einer Einschränkung bei den Winter Action Sports Formaten.

Gute Nachrichten für Fans der wohl wichtigsten Action Sports Contestreihe: Die X Games kommen auch 2018 im dritten Jahr in Folge nach Europa. In Oslo könnt ihr vom 16. bis 20. Mai 2018 verschiedene Action Sports Contests hautnah oder vor dem Bildschirm zu normalen europäischen Zeiten verfolgen.

Leider sind nicht wie früher bei der europäischen Ausgabe der X Games in Tignes alle Formate vertreten. In Oslo wird es für die Skifahrer lediglich einen Big Air Contest geben, Slopestyle und Halfpipe sind nicht mit dabei.

Für den Big Air Contest wird auf der Halbinsel Fornebu ein Gerüst aufgebaut, wie wir es schon bei anderen City Big Airs in Mailand oder Mönchengladbach gesehen haben. Neben dem Big Air Contest wird es zudem auch einen Skate Contest geben.

Erst feiern, dann Skifahren

Die X Games finden in Oslo zeitgleich zum Verfassungstag, ein nationaler Feiertag in Norwegen, am 17. Mai statt. Das heißt, erst wird gefeiert und dann beginnen ab dem 18. Mai die Contests. 2016 verfolgten rund 20.000 Zuschauer die spannenden Wettkämpfe vor Ort und auch dieses Jahr werden wieder viele Besucher erwartet.

Rider Invitations wurden noch keine bekannt gegeben. Sobald sich hier etwas tut, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr Live mit dabei sein wollt, könnt ihr euch unter Ticketmaster.com Eintrittskarten besorgen.

