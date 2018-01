go-shred: Gratis Shuttle & Game of go-shred

Felix Schäfer -

Gleich zwei Updates von go-shred: Dreimal gratis Shuttle von Innsbruck in die Axamer Lizum und das legendäre Game of go-shred. Infos & Termine gibt's hier, nicht verpassen!

Free Shuttle

Am Donnerstag, den 11. Januar startet der erste gratis Shuttle vom Jimmy's Innsbruck am Landhausplatz in die Axamer Lizum. Mit einem Luxusbus, der Platz für 50 Personen hat, bringt dich go-shred auf direktem Weg in die Axamer Lizum. Kein Zwischenstopp, kein überfüllter Bus, nur Komfort, Luxus und eine Menge Spaß!

Abfahrt ist um 9:00 Uhr vor Jimmy's, direkt am Landhausplatz. In der Axamer Lizum stehen dir endlose Pistenkilometer zur Verfügung und obendrauf der Allround Golden Roofpark Axamer Lizum. Hier gibt's alles was das Herz begehrt. Wem das noch nicht genug ist, der darf sich bei Ankunft am Jimmy's nach einem tollen Tag à la Klassenfahrt auf ein Freibier freuen! Und ein paar Überraschungen warten ebenfalls auf euch… Anmeldung unter go-shredSHOP.com.

Termine: 11. Januar 2018, 08. Februar 2018, 08. März 2018

Game of go-shred

Am 20. Januar findet ebenfalls in der Axamer Lizum das legendäre Game of go-shred statt! Keine Startgebühren, Snowskate-Contest in der Skatehalle IBK, gratis BBQ und Drinks… Wer will sich das schon entgehen lassen?

Weitere Infos folgen hier.

© Primesports.de