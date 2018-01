Jossi Wells sagt Teilnahme an Olympia 2018 ab

Jörg Angeli -

Traurige Neuigkeiten für alle Fans von Jossi Wells: Der Neuseeländer wird leider nicht an den Olympischen Spielen 2018 teilnehmen.

Der Master of Zero Spins und Style King Jossi Wells muss aufgrund einer Verletzung seine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2018 absagen. In einem Instagram Post erklärte der 27-jährige Neuseeländer, dass seine Knieverletzung noch nicht ausreichend verheilt ist und er somit nicht am Slopestyle Contest teilnehmen kann.

Ein Beitrag geteilt von Jossi Wells (@jossiwells) am Jan 8, 2018 um 10:17 PST

Im September 2017 hatte Jossi Wells noch einen Post gemacht, bei dem er seinen Fans Hoffung machte, es doch noch zu Olympia zu schaffen. Leider hat die Zeit nicht gereicht und mit 27 Jahren gehört Jossi im Slopestyle Business nun auch nicht mehr zu den Jüngsten.

Wir werden Jossi Wells definitv in Südkorea vermissen. Legendär sind seine Zero Spins und vor allem sein Switch Run in Sotschi 2014 dürfte vielen noch in guter Erinnerung geblieben sein.



