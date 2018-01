Preview: Neighborhood Jam 2018 – Neighborhood Snowpark

Jörg Angeli -

Der Neighborhood Snowpark ist bereit für den ersten Contest der Saison. Kämpft am 13. Januar 2018 mit euren Buddies um fette Preise beim Neighborhood Jam 2018!

Das Setup für den Neighborhood Jam steht ready to rock! Am 13. Jänner könnt ihr beim Slopestyle Contest des Jahres eure besten Skills präsentieren! Fette Preise wie Jackets, Pants, Hoodies, Gutscheine, Gloves etc. warten sowohl auf Skifahrer als auch auf Snowboarder!

Neighborhood Jam 2018 - Facts

Nenngeld: 7 Euro

Pfand für Startnummern: 10 Euro

Nur begrenzte Teilnehmerzahl!

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um frühest mögliche Anmeldung!

Anmeldung per office[at]neighborhood-snowpark.at, Facebook, oder vor Ort bis spätestens 10 Uhr (Teilnehmer unter 18 benötigen eine Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten)

Timetable für den Neighborhood Jam 2018

bis 10:00 Uhr - Anmeldung vor Ort möglich (U18 mit Einverständnis der Eltern)

10:00-11:15 Uhr - Training / Jam Session

11:15-11:30 Uhr - Riders Meeting / beim Zelt bzw. Pavillon

11:30-13:00 Uhr - Contest Quali / Jam Session (best scores)

13:30-14:30 Uhr - Finals / max. 3 Runs pro Rider (best scores)

ca. 15:00 Uhr - Siegerehrung / vor Ort

Änderung aufgrund Witterungseinflüßen oder anderen Gegebenheiten vorbehalten!

Das Anmeldeformular könnt ihr auch online finden.

Neighborhood Jam 2018 - Setup Preview

Neighborhood Jam 2018 - Flyer

© Primesports.de