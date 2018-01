PRIME Leftovers: 10 Sehenswerte Videos

Jörg Angeli -

Die PRIME Redaktion meldet sich zum Dienst im neuen Jahr und als erstes bekommt ihr einen ausgewählten Haufen an exzellenten Videos!

Wir schlagen folgendes vor: Macht euch erstmal ganz in Ruhe einen Kaffee (oder Tee) und zieht euch die folgenden 10 Videos rein. Wir waren in den letzten Tagen seit Weihnachten nicht ganz untätig, sondern haben die neuesten Video-Veröffentlichungen verfolgt und für euch die besten Clips ausgewählt.

Auf ein gutes Jahr 2018 und viele sehenswerte Videos. Ihr denkt euer Edit passt hier auch rein? Dann schreibt uns auf Facebook!

#1 - Keystone A51 Opening Weekend mit Levi Ascher & Cody Potter

Nicht nur in Europa war der Start in den Winter 17/18 hervorragend. Die USA wurden ebenfalls mit reichlich Schnee beschenkt und die Snowparks sind erfolgreich in die neue Saison gestartet.

#2 - Andri Ragettli is back on Snow - XMas VLog

Andri Ragettli ist eines der größten Freeski Talente aus der Schweiz. Verfolgt ihn bei seinem Weg zu den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea.

#3 - Rory Walsh Style Edit beim SuperUnknown XIV Finals Shooting

Gewonnen hat er beim SuperUnknown XIV Finale zwar nicht, aber verdammt stylish fährt er! Mehr SuperUnknown Videos findet ihr in unserem Archiv.

#4 - Arianna Tricomi Season Edit 2017

Arianna Tricomi hat einen richtig guten sowie erfolgreichen Winter hinter sich gebracht und hier ist der erste Season Edit der Freeride World Tour Ripperin.

#5 - The Sqad im Snowpark Bispingen Pt. 2

Die Schweizer Gang hat erneut die weite Reise in den Snow Dome Bispingen angetreten und natürlich auch ein fettes Video mitgebracht. Den ersten Eskalations Part findet ihr HIER.

#6 - Snowpark Steinplatte mit Dani Gassner

Geiles Editing, feines Riding, fetter Park!

#7 - Kim Boberg Season Edit 16/17

Kim Boberg!

#8 - Trippy Eastcoast

Franchino at Killington and Mount Snow.

Shot and Cut by Cam Willis

#9 - Absolut Park mit Thomas Trads, Ferdinand Dahl & Christian Nummedal

Die Boys zerlegen den Absolut Park in Flachauwinkl.

#10 - Andrin Tgetgel im Snowpark Bispingen (Sommer 2017)

Und zum Abschluss gibt es noch ein letztes Videos aus dem Snowpark Bispingen im Sommer 2017. Enjoy!

