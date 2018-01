PRIME Leftovers: 5 sehenswerte Videos

Jörg Angeli -

Es ist Montag, das Wochenende liegt hinter uns, die Arbeitswoche vor uns - Zeit für ein paar Videos. Hier sind die besten Clips der letzten Tage.

#1 Sam Zahner Street & Park Footage 2017

Jiberish Teamrider Sam Zahner sendet es im Park und in den Straßen der USA.

#2 Tom Ritsch im Snowpark Kitzsteinhorn (2017)

Tom Ritsch sollte euch mittlerweile bekannt sein und daher solltet ihr auch wissen: Wenn Tom ein neues Video veröffentlicht, dann geht das richtig steil. Der Kitzsteinhorn Local hat vor ein paar Tagen einen neuen Clip mit ein paar richtig feinen Bangern aus dem letzten Jahr rausgelassen, klicken lohnt sich daher auf jeden Fall! Keep it up Tom!

#3 Max Moffat & Scrappy Joe / MAXMINUTES Vol.2 Feat. Scrap

Max und Scrappy stylen sich durch den Park - Jumps & Jibs

#4 osloXmegacarv

Für die tägliche Dosis an New Wave Tricks und trappy Sound - straight outta Switzerland in Norway.

#5 Brian Gardiner at Mount Snow and Whiteface.

Brian Gardiner ist einer dieser talentierten und jungen Eastcoast Skier, von denen der deutsche Verband gerne wenigstens einen im Team hätte.

