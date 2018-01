Slopestyle Worldcup in Aspen/Snowmass 2018

Jörg Angeli -

Aktuell findet in Aspen Snowmass der nächste Freestyle Worldcup (Slopestyle und Halfpipe) statt. Hier findet ihr Infos zum Kurs, den Ridern sowie alle Ergebnisse. Sabrina Cakmakli schafft in der Halfpipe den Sprung ins Finale.

Der Freeski-Contest-Zirkus macht momentan Halt in Aspen Snowmass (Colorado, USA). Gestern ging bereits die Qualifikation in der Halfpipe über die Bühne. Die deutsche Fahrerin Sabrina Cakmakli schaffte dabei mit einem guten 81er Score den 6. Platz und damit den Sprung in das Finale am morgigen Freitag. Alle Ergebnisse von der Halfpipe Qualifikation findet ihr auf der nächsten Seite.



Freeski Germany kämpft um Olympiateilnahme

Die Slopestyle-Rider sind dann heute (Donnerstag) in der Quali gefordert. Vor allem für Kea Kühnel stehen die Chancen auf eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen im Februar sehr gut. Mit ihrem 5. Platz beim letzten Slopestyle Weltcup in Frankreich erfüllte sie die nationalen Nominierungskriterien. Nun fehlen noch ein paar weitere FIS Punkte bis zur endgültigen Qualifikation für die Winterspiele in Pyeongchang, Südkorea.

Kreativer und fordernder Kurs in Aspen Snowmass

Der Kurs beim Slopestyle Worldcup in Aspen Snowmass hat in den letzten Tagen bereits in den sozialen Netzerken ordentlich die Runde gemacht. Wir haben für euch die besten Shots und Clips gesammelt.

Sobald die Ergebnisse aus der Qualifikation hier bei uns angekommen sind, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren. Wir drücken Team G die Daumen, gebt alles Boys & Girls!

Der Slopestyle-Weltcup Kurs in Aspen Snowmass

