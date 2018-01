The Swiss Knife: Fredi Kalbermatten

Felix Schäfer -

Fredi Kalbermatten hat mit Holden Outerwear einen neuen Sponsor gefunden. In "The Swiss Knife" feiert er mit einer Mini-Doku seinen Einstand und gibt euch einen Einblick in sein Leben in Saas-Fee.

Fredi Kalbermatten hat schon sein ganzes Leben in Saas-Fee verbracht. Außer natürlich in den Zeiten, als er zum Snowboarden um die ganze Welt gereist. Doch meistens war er hier, weit oben in den Bergen, in einem Dorf, in dem kein Auto fährt und man zu Fuß alles erreichen kann, was man für den täglichen Bedarf benötigt.

Fredi Kalbermatten

Schon Fredi's Großvater und Vater lebten hier, in und mit den Bergen. Beide waren Bergführer und mit gerade einmal sieben Jahren bestieg auch Fredi seinen ersten Viertausender.

Mit der Doku "The Swiss Knife" feiert er seinen Einstand bei seinem neuen Outerwear-Sponsor Holden und lässt euch in sein Leben hoch oben in den Schweizer Bergen blicken. Nicht ohne euch mit einer Menge Powder-Shots mächtig neidisch zu machen…

Fredi Kalbermatten vor der klassischen Saas-Fee-Szenerie "Ich wache auf, mache Frühstück, gehe aus dem Haus, schnappe mein Snowboard, laufe zur Seilbahn und schon bin ich im Resort. ich kann bis nach ganz oben gehen und habe 2.000 höhenmeter powder vor mir."

Vater & Sohn

"Es gibt eine Menge Dinge, die ich an meinen Sohn weitergeben möchte. Die Wälder erkunden und im Sommer wandern… Ich kann es kaum erwarten, bis er alt genug ist, dass wir zusammen shredden gehen können."

Riders: Fredi Kalbermatten & Gray Thompson

feat. Levi Luggen, Richie Taylor, Nicole Kalbermatten, Johan Kalbermatten

Filmed by: Jack Mullner, Jaime Mullner, Gray Thompson, Tomokazu Kuwano

Directed & Edited by: Gray Thompson

Producers: Mike LeBlanc, Adam Shiffman

