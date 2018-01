editor -

Die next Generation misst sich im Penken Park.

Die Kids sind unsere Zukunft! Am 06.01.2018 fanden die elften Vans Groms Open im Penken Park, Mayrhofen statt. Bei bestem Wetter präsentierte Parkdesigner Norbert Benauer und seine Crew einen astrein geleckten Park für die Kids und Jugendlichen aus ganz Europa. Unter dem Lachen der tiroler Sonne, wurden in den folgenden Kategorien SUPERGROMS, GROMS, ROOKIES und GIRLS ONLY die Heats gefahren und letztlich die Gewinner ermittelt. Das Setup bestand aus Rails und drei unterschiedlich großen Sprüngen. Neben der obligatorischen Goodie Bag gab es Preise von VANS, den Mayrhofner Bergbahnen und dem Sportgeschäft Greenroom zu gewinnen. Der Gesamtsieger erhielt eine wild card für die World Rookie Finals.

VANS GROMS OPEN 2018 ERGEBNISSE

VANS GROMS OPEN 2018 - Results Girls

Evy Poppe Luca Mai Lane Hopkins MARIE KREISINGEROVA JACKY DEJONG MANOLA PLUR DE LA ROSA AMBER FENNELL LUCIA PLUR DE LA ROSA

VANS GROMS OPEN 2018 - Results Super Groms

CHARLIE LANE LENNY FENNING JOAO PLUR DE LA ROSA CHRISTOPHER HOWELL PATRIC ILUT LOGAN HARVEY-SMITH

VANS GROMS OPEN 2018 - Results Groms

GABE ADAMS BENNI FRIDBJORNSSON ETHAN SMITH HAYDEN HARVEY- SMITH LEWIS HOPKINSON SERGII SANZHAPOV

VANS GROMS OPEN 2018 - Results Rookies

ROMAN ZANKA NICO WINKLER BEN STARKEY DIMA REPA REYNIER BIRGISSON

