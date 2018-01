Vans Groms Open 2018 im Penken Park Mayrhofen

Felix Schäfer -

Am kommenden Wochenende finden im Penken Park in Mayrhofen die 11. Vans Groms Open statt! Sachpreise & eine Wild-Card für die World Rookie Finals warten auf euch!

Du bist höchstens 18 Jahre alt und motiviert, dich mit Gleichaltrigen zu messen? Oder möchtest du an deinem ersten Freestyle-Contest teilnehmen? Dann sind die 11. Vans Groms Open genau das Richtige für dich!

Norbert Benauer, Parkdesigner aus Vorarlberg, wird in diesem Jahr ein ideales Setup auf die Beine stellen, damit sich die Groms im Penken Park miteinander messen können. Die Mädels und Jungs werden in den Kategorien SUPER GROMS, GROMS, ROOKIES und GIRLS ONLY von erfahrenen Judges der World Snowboard Tour bewertet. Das Setup wird voraussichtlich aus einer Rail oder einer Tube sowie drei Kickern mit unterschiedlichen Absprüngen bestehen.

Bereit für die 11. Vans Groms Open im Penken Park? | © Vans

Zu gewinnen gibt es eine Menge Sachpreise von Vans, den Mayrhofener Bergbahnen und dem Local Shop Greenroom und für den Gesamtsieger eine Wild-Card für das World Rookie Finale!

Programm

08:30 – 09:30 Riders-Registrierung Horbergbahn Talstation 10:00 – 11:00 Open Training im Penken Park 11:00 Reshape, Riders-Meeting am Vans-Zelt 11:15 – 12:15 Qualifikation 12:15 Riders-Meeting am Vans-Zelt 12:45 – 13:30 Finale Siegerehrung

Startgebühr: 44,- Euro inkl. Liftticket, Goodie-Bag und Verpflegung (20,- Euro für Saisonkarteninhaber)

Weitere Infos unter gromsopen.com

