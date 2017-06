Der italienische Basketball-Nationaltrainer Ettore Messina hat am Donnerstag seinen Rückzug zum Ende der Europameisterschaft (31. August bis 17. September) angekündigt. In den kommenden Wochen soll sein Nachfolger bekanntgegeben werden, der das Nationalteam zur Weltmeisterschaft 2019 in China führen soll. Das teilte der italienische Basketballverband mit und dankte Messina für seine Leistungen.

Der 57-Jährige war im November 2015 fast 20 Jahre nach seinem ersten Engagement als Nationaltrainer auf die Bank der Azzurri zurückgekehrt. Messina, der auch beim NBA-Klub San Antonio Spurs als Assistent von Headcoach Gregg Popovich tätig war, hatte Italiens Auswahl bereits von 1992 bis zur EM 1997 betreut. Dort gelang der Gewinn der Silbermedaille.