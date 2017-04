Der als Pokalsieger entthronte Gastgeber ALBA Berlin hat beim Top Four der Basketball Bundesliga (BBL) das Spiel um Platz drei gewonnen. In der Arena am Ostbahnhof siegte die Mannschaft von Trainer Ahmet Caki 84:70 (43:41) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.

Den Grundstein für den Sieg legten die Albatrosse im dritten Viertel, das sie mit 25:14 für sich entscheiden konnten. Wettbewerbsübergreifend war es für Alba der erste Erfolg in diesem Monat nach zuvor sechs Niederlagen.

Bester Werfer der Berliner, die im Halbfinale an Bayern München scheiterten (70:78), war vor 7371 Zuschauern Carl English (17 Punkte). Ludwigsburg hatte am Samstag gegen Meister Brose Bamberg verloren (78:85).