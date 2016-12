Die Walter Tigers Tübingen aus der Bundesliga haben sich mit US-Guard Davion Berry verstärkt.

Der 25-Jährige wurde bis zum Saisonende verpflichtet und soll seinen Landsmann Anthony Myles (24) ersetzen, dessen Vertrag in der Vorwoche vorzeitig aufgelöst worden war.

Von Rhodos nach Tübingen

Berry hat zuletzt für den griechischen Erstligisten Kolossos Rhodos gespielt. "Berry hat in all seinen Stationen gezeigt, dass er ein Scorer ist. Dazu versteht er es, das Pick and Roll zu spielen und zudem auch Assists im Spiel zu geben", sagte Trainer Tyron McCoy.