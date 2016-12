Am letzten Spieltag der Hinrunde erwartet ALBA Berlin die EWE Baskets aus Oldenburg (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Die Gastgeber haben die letzten fünf Spiele in der Basketball-Bundeliga gewonnen, konnten am zweiten Weihnachtsfeiertag beim 83:74-Sieg gegen Vechta jedoch nicht überzeugen.

Im Gegesatz zu ALBA Berlin mussten die Baskets aus Oldenburg während der Feiertage kein Spiel bestreiten und sind daher deutlich ausgeruhter. Unabhängig davon warnt Oldenburg-Coach Mladen Drijencic auf der Homepage der Baskets vor den Berlinern:

"ALBA Berlin hatte im Saisonverlauf mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ahmet Caki hat mit seinem Team unter diesen Bedingungen fast das Maximum erreicht. Ich erwarte, dass die Berliner nach der Partie gegen Vechta gegen uns hochmotiviert antreten werden, um das Kalenderjahr zu einem positiven Abschluss zu bringen. Wir wollen das natürlich auch!"

SPORT1 begleitet die Partie ab 18 Uhr LIVE im TV, im LIVETICKER und in der SPORT1 App.