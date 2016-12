Anzeige

Basketball: Klarer Heimsieg für Bayern München Bayern-Basketballer in Punktelaune

vergrößernverkleinern Bryce Taylor festigte mit den Bayern-Basketballer den vierten Tabellenplatz © Getty Images

Bayern München bleibt in der Basketball-Bundesliga in der Spitzengruppe. Beim klaren Erfolg gegen Ludwigsburg punktet ein deutscher Nationalspieler am besten.