Medi Bayreuth kehrt nach der Niederlage gegen die Bayern-Basketballer in der BBL zurück in die Erfolgsspur. In der heimischen Halle bezwangen die Oberfranken die BG Göttingen mit 84:76.

Bester Werfer bei Bayreuth war Point Guard Trey Lewis mit 22 Punkten. Small Forward Alex Ruoff war für Göttingen mit 20 Zählern der treffsicherste Akteur.

Die Gäste aus Niedersachsen erwischten in der Oberfrankenhalle den besseren Start und führten schnell mit 8:2. Doch die Bayreuther kämpften sich in die Partie und zwangen Gästetrainer Johan Roijakkers beim Stand von 14:15 aus Bayreuther Sicht zu einer Auszeit. Aber erst mit der letzten Aktion des Viertels gingen die Hausherren erstmals in der Partie in Führung.

Anderson liefert Highlight

Zu Beginn des zweiten Viertels hielten die Göttinger weiter gut mit, sodass sich Bayreuth nicht entscheidend absetzen konnte. Erst in der letzten Spielminute konnte sich das bisherige Überraschungsteam der BBL-Saison absetzen und ging mit einem 45:39-Vorsprung in die Kabine. Kyan Anderson lieferte dabei einen spektakulären Fastbreak von Coast to Coast.

Nach der Halbzeit erwischten erneut die Gäste den besseren Start und kämpften sich sogar zur 54:53-Führung. Doch anschließend folgte eine Durststrecke der "Veilchen", welche die Bayreuther vor allem in Person von Center Assem Marei zur Führung nutzten.

Defensive als Schlüssel

Aber im Schlussviertel riss bei den Oberfranken wieder der Offensivfaden und die Göttinger kamen erneut heran.

Doch durch eine starke Defensive gaben die Bayreuther der Partie erneut eine Wendung und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Das Highlight setzte kurz vor Schluss erneut Marei mit einem spektakulären Dunk.

Göttingens Mathis Mönnighoff nannte nach der Partie bei SPORT1 den Grund für die Niederlage: "Wir hatten ein, zwei dumme Ballverluste und Bayreuth hat das ausgenutzt und verdient gewonnen."