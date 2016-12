Nachdem es beim FC Bayern München die erste Niederlage nach zuvor zehn Siegen in Folge gab, wollen Basti Doreth und der Rest von medi bayreuth am 13. Spieltag der BBL nun eine neue Siegesserie starten.

Aber ob das ausgerechnet gegen die BG Göttingen klappt? Schließlich sind die Veilchen nach dem deutlichen 85:65 gegen Vechta ebenfalls erfolgreich unterwegs und wollen auf Tuchfühlung mit den Playoff-Plätzen bleiben – auch, um den Bayreuthern zu zeigen, dass sie nicht das einzige Überraschungsteam in dieser Saison sind. SPORT1 zeigt die Partie zwischen Bayreuth und Göttingen am Freitag ab 19.00 Uhr LIVE im TV.

So richtet sich Bayreuth-Coach Raoul Korner auf einen heißen Fight ein. "Mit Göttingen treffen wir auf ein Team, das zu Recht vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen hat. Sie spielen mit sehr hoher Intensität und das zudem auch noch gut als Kollektiv. Insgesamt haben die Göttinger viele Stärken da, wo auch wir unsere haben, nämlich in der Intensität über 40 Minuten, im Kampf und in einem starken Kollektiv", sagte Korner auf der Vereins-Homepage des derzeitigen Tabellen-Dritten.

In Weihnachtstrikots

Beginnend mit dem Spiel am Freitag gegen Göttingen, startet medi bayreuth ja schon fast traditionell in einem eigens entworfenen X-mas Trikot in die Vorweihnachtszeit.

In der ewigen Bilanz gewannen fünf Mal die Bayreuther, davon drei von vier Heimspielen, drei Mal siegten die Göttinger. Das Team rangiert derzeit auf dem zehnten Platz der Bundesliga-Tabelle.

