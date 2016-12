Die Walter Tigers Tübingen mit Topscorer Isaiah Philmore wollen die Siegesserie von ALBA Berlin durchbrechen.

Allerdings sind die Berliner am 14. Spieltag in der Auswärtspartie am Freitag (ab 18.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) der Favorit. Mit sieben Siegen und fünf Niederlagen rangiert Berlin momentan auf dem siebten Platz.

Ein besonderes Spiel ist es für Berlins Center Bogdan Radosavljevic, der nach seinem Wechsel im Sommer erstmals wieder in Tübingen aufläuft.

Der Tabellen-15. aus Tübingen will dagegen nach der unglücklichen Niederlage nach Verlängerung bei Science City Jena für eine Überraschung sorgen.

Tigers mit Personalsorgen

Dabei wird die Mannschaft von Trainer Tyron McCoy ohne Garlon Green antreten, der bereits in seine Heimat Houston abgereist ist. Sein Debüt im Trikot der Raubkatzen wird Stanton Kidd geben, der nach überstandener Schulterverletzung auf sein Comeback brennt. Auch Barry Stewart wird den Tigers nach einer Fraktur der linken Hand nicht zur Verfügung stehen.

Umso mehr liegen Tübingens Hoffnungen auf Philmore. Der Deutsch-Amerikaner ist der Topscorer der Tigers und wurde als Allstar nominiert. Dabei sah es vor drei Jahren, als Philmore nach Deutschland kam, noch nicht so aus, als ob sich der 27-Jährige, der Döner und Spaghetti-Eis als Lieblingsessen angibt, in der BBL durchsetzen könnte.

Bei Ratiopharm Ulm konnte Philmore zu selten sein Können zeigen. Nach einer Zwischenstation in Bonn ist der Sohn einer deutschen Mutter, der in El Paso geboren ist und einen Teil seiner Kindheit im hessischen Bad Vilbel verbracht hat, nun angekommen in Deutschlands höchster Basketball-Liga.

Gegen ALBA Berlin möchte Philmore seine Tigers anführen und seinen aktuellen Status als Topscorer untermauern.