Das BBL-Überraschungsteam medi Bayreuth hat den Vertrag mit dem Amerikaner Nate Linhart um ein Jahr bis 2018 verlängert.

Der 30 Jahre alte Small Forward, der im vergangenen Sommer von CAI Saragossa nach Bayreuth gewechselt war, stand bislang in allen 18 Bundesligaspielen in der Startformation. In durchschnittlich 31:36 Minuten sammelte er im Schnitt 10,4 Punkten, 4,4 Rebounds und 3,4 Assists.

"Auf beiden Seiten des Spielfeldes ist er in dieser Saison zum Eckpfeiler des Teams geworden", sagte Trainer Raoul Korner: "Einen Spieler wie Nate mit seiner Qualität über eine Saison hinaus hier halten zu können ist nicht selbstverständlich."

Bayreuth liegt in der Basketball-Bundesliga als Tabellenvierter überraschend klar auf Play-off-Kurs.