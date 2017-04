Ratiopharm Ulm bleibt in der Basketball-Bundesliga das Maß der Dinge.

Der in der Liga noch ungeschlagene Tabellenführer setzte sich am Samstag bei den EWE Baskets Oldenburg etwas mühsam 96:88 (81:81, 51:45) nach Verlängerung durch und baute seine makellose Serie auch am 22. Spieltag aus.

Ulms Raymar Morgan überzeugte mit 29 Punkten, für Oldenburg steuerte Chris Kramer 28 Zähler bei.

Ulm schien zum Ende einer ausgeglichenen Begegnung alles im Griff zu haben, verschenkte dann aber zunächst den bereits sicher geglaubten Erfolg.

Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit lag Ulm mit neun Punkten vorn (81:72), gab die Führung aber noch leichtfertig aus der Hand. Brian Qvale rettete Oldenburg mit zwei erfolgreichen Freiwürfen in die Overtime, in der sich Ulm letztlich keine Blöße gab.

Die Fraport Skyliners setzten sich gegen s.Oliver Würzburg mit 79:76 (34:37) durch und bleiben auf Tuchfühlung zu den Playoff-Plätzen.