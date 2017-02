In der easyCredit Basketball Bundesliga peilt medi Bayreuth seinen 15. Saisonsieg an. Die Franken empfangen am Freitag die Eisbären Bremerhaven (ab 19.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER)

Die Eisbären konnten ihre letzten drei Spiele gewinnen. Hoch konzentriert, selbstbewusst und zielstrebig muss also das Team um Bastian Doreth auftreten, um im Fernduell mit Alba Berlin, die am Sonntag gegen den FC Bayern München spielen, im Kampf um den vierten Tabellenplatz mit einem Sieg erst einmal vorzulegen.

Bayreuth-Coach warnt vor den Eisbären

"Wir haben uns in Bremerhaven schon schwer getan. Das sollte und wird uns Warnung genug sein. Sie sind eine Mannschaft, die sehr unangenehm zu spielen ist, weil sie über sehr viele gute Distanzschützen verfügt", warnt Bayreuth-Coach Raoul Korner: "Sie haben meist fünf Spieler auf dem Feld, die von außen werfen können und das auch tun. Bremerhaven ist ein Team, das sehr hohes Tempo in seinem Spiel hat."