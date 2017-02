Medi Bayreuth hat in der Basketball-Bundesliga im Kampf gegen ALBA Berlin um den vierten Tabellenplatz vorgelegt. Am 22. Spieltag besiegten die Oberfranken die Eisbären Bremerhaven in heimischer Halle mit 95:83 (58:47). Bremerhaven bleibt nach der zweiten Niederlage in Folge Tabellen-13. (SERVICE: Die Tabelle).

Im ersten Viertel lieferten sich beide Teams einen offensiven Schlagabtausch - jeweils sechs Dreier flogen durch den Korb des Gegners. Höhepunkt war ein Buzzer-Beater von Bayreuths Robin Amaize zum 31:28. Während Bayreuth seine starke Offensivleistung hielt, sanken die Quoten der Eisbären. Mit einem Dreier in der Schluss-Sekunde der ersten Halbzeit sorgte Kyan Anderson für eine zweistellige Halbzeitführung.

Das Team von All-Star-Trainer Raoul Korner legte im dritten Viertel nach und stellte dort endgültig die Zeichen auf den 15. Saisonsieg. Der leichte Einbruch gegen nicht aufsteckende Eisbären fiel nicht weiter ins Gewicht.

Bei Bayreuth überzeugte neben US-Aufbauspieler Anderson (30 Punkte/4 Dreier) sein Landsmann Trey Lewis (15/3 Dreier). Beste Werfer der Eisbären waren Karvel Anderson und Jordan Hulls mit jeweils 17 Punkten.

Das Spiel im Stenogramm:

medi Bayreuth - Eisbären Bremerhaven 95:83 (58:47)

Beste Werfer: Anderson (30), Lewis (15), Brooks (12) für Bayreuth - Anderson (17), Hulls (17), Elliott (13), Kamp (12) für Bremerhaven

Zuschauer: 3300